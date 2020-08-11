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Çilekli smoothie tarifi: Kolay, sağlıklı tadına ise diyecek yok!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Çilekli smoothie tarifi kolay, sağlıklı, lezzetli ve tamamen damak zevkinize göre. Büyükten küçüğe herkesin bayılarak içeceği bir içecek olduğundan emin olabilirsiniz.

Çilekli smoothie tarifi: Kolay, sağlıklı tadına ise diyecek yok!

Sadece 5 dakikada hazır olan, pişirme derdi olmayan çilekli smoothie tarifinin tadına doyamayacaksınız. Bu nefis lezzetin göz açıp kapayıncaya kadar hazırlanması ise kuşkusuz en şaşırtıcı noktası!

ÇİLEKLİ SMOOTHIE TARİFİ

Çok az malzeme ile iç ferahlatan, doyurucu gerçek bir lezzetin nasıl yapıldığına gelin bakalım. İşte çilekli smoothie tarifi malzemeleri.

  • 1 su bardağı az yağlı süt
  • 1/2 su bardağı çilekli yoğurt
  • 1 adet dondurulmuş muz
  • 1 1/2 su bardağı taze veya dondurulmuş çilek

YAPILIŞI

  • Malzemeleri yazılı sıraya göre blendera koyun.
  • Pürüzsüz olana kadar püre haline getirin, eğer smoothie karışamayacak kadar kalınsa biraz daha süt veya su ekleyin. Tatlandırmak isterseniz biraz bal ekleyin ve tatlandırın.

ÇİLEKLİ SMOOTHIE KALORİSİ

Çilekli smoothie'nin bir bardağında 199 kalori bulunuyor.

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