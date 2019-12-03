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Çilekte topraksız üretimle yıllık 200 ton çilek hasadını hedefliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 11:24 | Son Güncelleme

YALOVA’nın Altınova ilçesinde çilek yetiştiricisi Levent Sarılgan, 4’lü asma sistemle yıllık en az 200 ton çilek hasadı hedefliyor.

Cem Mete OKUR/YALOVA, (DHA) - YALOVA’nın Altınova ilçesinde çilek yetiştiricisi Levent Sarılgan, 4’lü asma sistemle yıllık en az 200 ton çilek hasadı hedefliyor.
İlçeye bağlı kırsal Karadere Mahallesi'nde çilek yetiştiricisi Levent Sarılgan, 4’lü asma sistemle yıllık en az 200 ton çilek hasadı hedefliyor. 4,5 milyon liralık yatırımla bu sistemi kurduğunu ifade eden Sarılgan, "Topraklı tarımda bin metrekare alana 6 bin fide dikilebilirken bu sistemde üst üste raflarda 30 bin fide yetiştirilebiliyoruz. Bu durum, çiftçiye 5 kat fazla kazanç imkanı sağlıyor. Topraksız tarımda hindistan cevizi ağacının kabuklarından elde ettiğimiz parçaları toprak yerine kullanıyoruz. Seralarımızda bu sistem sayesinde yılın 10 ayı çilek yetiştirebilme imkanına sahip olacağız. 4,5 milyon liralık yatırımla Türkiye´de ilk defa 4´lü asma sistemi kurularak hayata geçirdiğimiz topraksız sera ile yıllık en az 200 ton çilek hasadı hedefliyoruz. İlk etapta 15 dekar alanda başlattığımız topraksız serada çilek yetiştiriciliğini, ikinci aşamada 50 dekar alanda uygulamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

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