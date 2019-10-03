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Çilekten kozalağa kadar turşu yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 11:38 | Son Güncelleme

İZMİT'te yaşayan Dursun Zengin, 31 yıldır her türlü sebze ve meyvenin turşusunu yapıyor.

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te yaşayan Dursun Zengin, 31 yıldır her türlü sebze ve meyvenin turşusunu yapıyor. Muzdan kozalağa, çilekten soğana kadar birçok meyve ve sebzenin turşusunu kuran Zengin, kış yaklaşırken müşterilerinin kovalarla turşu satın aldığını söyledi.

İzmit'in Karabaş Mahallesi'nde, 31 yıldır aynı dükkanda turşuculuk yapan Dursun Zengin, birçok meyve ve sebzenin turşusunu yapıyor. Cam kavanozların içinde kurulan muz, çilek, elma, yeni dünya, üzüm, armut, erik ve kozalaktan turşular ilgi görüyor. Zengin, muzdan kozalağa, çilekten soğana kadar birçok meyve ve sebzenin turşusunu hazırladığını, dükkanına gelenlerin tatlarına bakarak, suyundan içtiğini belirtti. Zengin, kışın aynı zamanda turşu mevsimi olduğunu, bu aylarda işlerinin arttığını söyledi.

Dursun Zengin, 1988 yılından bu yana ev ev yapımı lezzetinde turşu yapıp, sattığını belirterek, "Turşu zamanı geldi; eylül- ekim ayı, turşu kurma ayı. İnsanlar turşu kurmak için hazırlıklara başladı. Havuç, biber, kara lahana zamanı olduğu için insanlar turşuları bu mevsimde yapıyor. Artık insanlar her şeyin turşusunu yapmaya başladı. En fazla lahana, biber, salatalık turşuları ilgi görüyor. Pancar, domates turşusunu da istiyorlar" dedi.

Tatlı meyvenin de turşusunun kurulabileceğini anlatan Zengin, "Her şeyin turşusunu yapmak mümkün. Doğada yenilen her şeyden turşu oluyor. 30 yılda neredeyse her çeşit meyve sebzeden turşu yaptım. Kozalaktan dahi turşu oluyor. Yaptığım turşular arasında en ilginci kozalak turşusu. Çilek turşusunu ve üzüm turşusunu da çok merak ediyorlar. Tatlı bir meyveden nasıl ekşi bir şey yapılır, diye soruyorlar. Her sebze ve meyvenin turşusu yapılabiliyor" diye konuştu.

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