Çilekten kozalağa kadar turşu yapıyor

Tatlı meyvenin de turşusunun kurulabileceğini anlatan Zengin, "Her şeyin turşusunu yapmak mümkün. Doğada yenilen her şeyden turşu oluyor. 30 yılda neredeyse her çeşit meyve sebzeden turşu yaptım. Kozalaktan dahi turşu oluyor. Yaptığım turşular arasında en ilginci kozalak turşusu. Çilek turşusunu ve üzüm turşusunu da çok merak ediyorlar. Tatlı bir meyveden nasıl ekşi bir şey yapılır, diye soruyorlar. Her sebze ve meyvenin turşusu yapılabiliyor" diye konuştu.