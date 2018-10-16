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'Çılgın Dadaş' hayalini 'kaçak atlayış' ile gerçekleştirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 14:31 | Son Güncelleme

 'ÇILGIN Dadaş' lakaplı base jump sporcusu Cengiz Koçak, memleketi Erzurum'da kayakla atlama kulelerinden kaçak atlayış gerçekleştirdi.  Emekli astsubay olan ve 'Çılgın Dadaş' lakabıyla tanınan Koçak, yamaç ya da yüksek binaların tepesinden özel bir kıyafetle atlama sporu olan base jump atlayışı yapabilmek için Türkiye Kayak Federasyonu'ndan izin istedi.

'Çılgın Dadaş' hayalini 'kaçak atlayış' ile gerçekleştirdi

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA) - 'ÇILGIN Dadaş' lakaplı base jump sporcusu Cengiz Koçak, memleketi Erzurum'da kayakla atlama kulelerinden kaçak atlayış gerçekleştirdi.
Emekli astsubay olan ve 'Çılgın Dadaş' lakabıyla tanınan Koçak, yamaç ya da yüksek binaların tepesinden özel bir kıyafetle atlama sporu olan base jump atlayışı yapabilmek için Türkiye Kayak Federasyonu'ndan izin istedi. İzin çıkmaması üzerine kaçak bir şekilde atlayış gerçekleştiren Koçak atlayışının ardından "İki yıldır 'Atlayacağım' diyorum, bana 'Atlayamazsın' diyorlardı. Atladım işte ne oldu?" dedi.
Bugüne kadar 6 bin kez uçaktan, 600'den fazla da uçurumdan atlayışı bulunan Koçak, atlayış yapabileceği her uçurum, cami minaresi, köprü ve benzeri yerlerden atladığını belirterek, base jump sporunu yaşam felsefesi haline getirdiğini söyledi.
'BURADAN ATLAMAK UZUN SÜREDİR AKLIMDAYDI'
2 yıldır memleketi Erzurum'da bulunan kayakla atlama kulelerinden atlamak için izin almaya çalışan 45 yaşındaki Koçak, bir türlü izin alamaması üzerine önceki gün merkez Palandöken ilçesindeki kayakla atlama kulelerine çıktı. Paraşütünü açıp kendini boşluğa bırakan Koçak, daha sonra duygularını şu sözlerle ifade etti:
"Paraşütçüyüm. Uçurumlar, antenler, binalar, köprüler ve bunun gibi karşıma çıkan ve atlanabilecek her yerden atlıyorum. Erzurum'daki atlama kuleleri uzun süredir aklımdaydı. Buradan atlamak üzere dilekçe verdim İl Spor Müdürlüğü'ne fakat dilekçem güvenlik gerekçesiyle reddedildi. Şahsıma resmi olarak bir yazı gelmedi ama kabul edilmediğini biliyorum. Daha önce buradan Edi ve Jovanni isimli İtalyan ve Avusturyalı iki arkadaşım atlayış yapmışlardı. Ben de izin alamayınca kuleye çıktım ve kendimi boşluğa bıraktım. Buradan 2 yıldır, 'Atlayacağım' diyordum, 'Atlayamazsın' diyorlardı. Atladım oldu. İşte bu kadar. Öleceksin, bir şey olacak, tehlikeli gibi şeyler söylediler. Atladım bir şey olmadı işte" diye konuştu.

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'Çılgın Dadaş' hayalini 'kaçak atlayış' ile gerçekleştirdi'Çılgın Dadaş' hayalini 'kaçak atlayış' ile gerçekleştirdi'Çılgın Dadaş' hayalini 'kaçak atlayış' ile gerçekleştirdi

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