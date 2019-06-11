HABER

Çılgın davulcu, aynı anda 7 davulu çaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 13:00 | Son Güncelleme

Uşaklıların ‘Çılgın davulcu’ olarak tanıdıkları Erkan Karagöz aynı anda yedi davulu birden çalınca, izleyenleri şaşkına çevirdi.Uşak’ta geniş bir kesim tarafından tanınan ve eğlencelerin vazgeçilmez ismi olan 44 yaşındaki Erkan Karagöz, aynı anda 7 davul çalarak kendi rekorunu egale etti.Davul çalma merakının çocukluktan geldiğini, eline geçirdiği tenekeleri davul, ağaçları tokmak yaparak oynadığı günleri anlatan Karagöz, meslek lisesi torna bölümü mezunu olduğunu, bir süre bu işten rızkını çıkardığını, ardından müziğe merak salarak piyanistlik yapmaya başladığını ifade eden Karagöz, müzik sektörüne girdikten sonra da her türlü müzik aletini ustalıkla çalabildiğini, ancak davul çalmaktan ayrı bir haz aldığını ifade etti.Bundan önce çeşitli televizyon kanallarında 28 değişik programa katılan Karagöz, davul şovuna ilk olarak tek davulla başladığını, kendisine olan ilgi arttıkça davul sayısını da arttırdığını söyledi.

Uşaklıların ‘Çılgın davulcu’ olarak tanıdıkları Erkan Karagöz aynı anda yedi davulu birden çalınca, izleyenleri şaşkına çevirdi.
Uşak’ta geniş bir kesim tarafından tanınan ve eğlencelerin vazgeçilmez ismi olan 44 yaşındaki Erkan Karagöz, aynı anda 7 davul çalarak kendi rekorunu egale etti.
Davul çalma merakının çocukluktan geldiğini, eline geçirdiği tenekeleri davul, ağaçları tokmak yaparak oynadığı günleri anlatan Karagöz, meslek lisesi torna bölümü mezunu olduğunu, bir süre bu işten rızkını çıkardığını, ardından müziğe merak salarak piyanistlik yapmaya başladığını ifade eden Karagöz, müzik sektörüne girdikten sonra da her türlü müzik aletini ustalıkla çalabildiğini, ancak davul çalmaktan ayrı bir haz aldığını ifade etti.
Bundan önce çeşitli televizyon kanallarında 28 değişik programa katılan Karagöz, davul şovuna ilk olarak tek davulla başladığını, kendisine olan ilgi arttıkça davul sayısını da arttırdığını söyledi. Şimdiye kadar çıktığı televizyon programlarında en fazla dört davulla şov yaptığını ifade eden çılgın davulcu, zamanla festival ve düğünlerde bu sayıyı altı davula çıkardı.
Yedi davulla yapılan gösteri ise izleyenleri şaşkına çevirdi.

PARTNERAmine'den öncesi skandal! Müslüman olan da var seks mesajlarıyla...Amine'den öncesi skandal! Müslüman olan da var seks mesajlarıyla...
Türkiye İzlanda maçı öncesi İstanbul’da her yer kırmızı beyaza bürünecekTürkiye İzlanda maçı öncesi İstanbul’da her yer kırmızı beyaza bürünecek
Gemlik Asım Kocabıyık MYO tarihi zaferin peşindeGemlik Asım Kocabıyık MYO tarihi zaferin peşinde
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

Beşiktaş transferde bombası patlattı

Beşiktaş transferde bombası patlattı

Askere gitti! Son haliyle şaşırttı

Askere gitti! Son haliyle şaşırttı

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düğünden dönenleri taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı

Düğünden dönenleri taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı

Ardahan'da bir köy heyelan riski nedeniyle boşaltıldı

Ardahan'da bir köy heyelan riski nedeniyle boşaltıldı

Fırtına Vadisi'nde kaçak yapıların yıkımına başlandı

Fırtına Vadisi'nde kaçak yapıların yıkımına başlandı

Pilot eşinin cenazesine son kez baktı

Pilot eşinin cenazesine son kez baktı

Burada suyun sıcaklığı yaz-kış aynı! İşte Anadolu'nun nazar boncuğu

Burada su sıcaklığı yaz-kış aynı! İşte Anadolu'nun nazar boncuğu

Pompalı tüfekle intiharda "mavi balina" şüphesi

Pompalı tüfekle intiharda "mavi balina" şüphesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.