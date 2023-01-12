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Çılgın Dondurmacı'nın mini etekli müşterisiyle yaptığı dans olay oldu! Dünyanın dört bir yanından yorum yağdı!

12.01.2023 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Dondurmacı yine adından söz ettirmeye devam ediyor. Çektiği Tiktok videolarıyla gündemden düşmeyen Çılgın Dondurmacı'nın son paylaşımı milyonlarca beğeni aldı. Fenomen, dondurma standının önünde müşterileriyle dans ederek videolar çekiyor. Bu videoları sosyal medya hesaplarında devamlı paylaşıyor. Çılgın Dondurmacı'nın Tiktok fenomeni Çılgın Dondurmacı'nın mini etekli müşterisiyle yaptığı dans olay oldu. İzleyenler gözlerini videodan ayıramadı.

Çılgın Dondurmacı'nın mini etekli müşterisiyle yaptığı dans olay oldu! Dünyanın dört bir yanından yorum yağdı!

Tiktok Fenomeni Çılgın Dondurmacı Antalya'da yaşıyor. Dondurmacılık yapan fenomenin asıl adı Mehmet Dinç. Antalya'daki dükkanında turistlerle videolar çekip Tiktok'a yükleyen Çılgın Dondurmacı'nın videoları izlenme rekorları kırıyor.

Çılgın Dondurmacı Tiktok videoları sayesinde geniş bir hayran kitlesine sahip.

MİNİ ETEKLİ MÜŞTERİSİYLE VİDEOSU REKOR KIRDI

Çılgın Dondurmacı son paylaşımı ile yine adından söz ettiriyor. Mini etek giyen kadın müşterisiyle yaptığı dans milyonlarca kullanıcı tarafından izlendi. Kadın müşterisiyle yaptığı seksi dans çevredekiler tarafından da şaşkınlıkla izlendi.

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Tiktok fenomeni Çılgın Dondurmacı, Kalbimsin, Bulamam Senden Başka ve Ahlaa Habibti şarkılarıyla müşterileriyle dans edip bu videoları sosyal medya hesaplarında yayınlıyor.

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Mini etekli müşterisiyle yaptığı dansı Tiktok'ta paylaşan fenomen kısa sürede milyonlar izlendi.

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Müşterisine elini uzattı fakat elini tutacağını sanan kadını kandırarak herkesi güldürdü.

VİDEOYA YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Çılgın Dondurmacı'nın mini etekli müşterisiyle yaptığı dans videosu çok kısa sürede izlenme rekoru kırdı. Tiktok'ta 18.4 milyon takipçiye sahip fenomenin paylaşımına dünyanın dört bir yanında yorum yağdı.

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VURULDUĞU SÖYLENİYORDU

Çılgın Dondurmacı Arap bir kadın müşterisiyle yaptığı dans sonrası olay olmuştu. Kadın müşterinin eşi tarafından vurulduğu iddia edilmişti.

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Bu iddia asılsız çıktı. Bir kullanıcı Çılgın Dondurmacıya attığı mesajı kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda fenomenin "Yalan haber, benim bile haberim yok" dediği görüldü.

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