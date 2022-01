Çılgın indirim bitmeden sepetinize atmanız gereken ürünler

İndirim dönemlerini dikkatli ve verimli bir şekilde takip etmek, birbirinden kullanışlı ürünlere çok daha uygun fiyatlarla sahip olunmasını sağlıyor. İndirim dönemi yakalamışken evinize bir güvenlik kamerası alarak sevdiklerinizi koruyabilir, kaliteli çelik termos ile piknik ve kamp gezilerini keyifli hale getirebilir, kablosuz kulaklıkla müziğin tadını doyasıya çıkarabilirsiniz. Elektrikli cezvelerle mis gibi Türk kahveleri pişirebilir, robot süpürgelerle evinizi her zaman tertemiz tutabilirsiniz. İşte birbirinden kullanışlı ve uygun fiyatlı ürünler!

1. Evinizdeki gözünüz, Yale SV-DFFX-B

İş ve çeşitli seyahatler sebebiyle sıklıkla evinden uzak kalan kişiler, güvenliklerini riske atmak istemiyor. Yale SV-DFFX-B, evinden uzak kalması gereken kişiler için adeta evdeki bir göz haline geliyor ve etkili bir güvenlik sağlıyor. Yale View uygulaması ile cep telefonu üzerinden HD kalitedeki görüntüler kolayca takip edilebiliyor. Akıllı özellikleri sayesinde ev içinde farklı bir hareket algıladığında kullanıcılarına uygulama üzerinden bildirim gönderebiliyor. Ürün, gece görüşü özelliğiyle 24 saat boyunca başarılı kamera kayıtları yapabilmesiyle kullanıcılardan tam not alıyor.

Yale SV-DFFX-B

2. Sıcak veya soğuk, Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos

En iyi çelik termos çeşitlerinden biri olan Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos, kullanıcılarına son derece kullanışlı ve kaliteli bir ürün sunuyor. BPA gibi zararlı bileşenler içermemesiyle dikkat çeken termos, çelik paslanmaz gövdesi sayesinde uzun süre size eşlik ediyor. İster sıcak ister soğuk içecekler konularak kullanılabilen termos, 24 saate varan sıcak ve soğuk koruma özelliğiyle kullanıcılarından tam not alıyor. Üstelik buzlu içecekleri 120 saate kadar koruyabiliyor.

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos

3. Kaliteyi işitin, JBL Tune 510BT

Kablo derdiyle uğraşmadan kaliteli bir kulaklıkla müzik dinlemek mi istiyorsunuz? Öyleyse en iyi kablosuz kulaklık çeşitleri arasında yer alan JBL Tune 510BT modeli tam size göre! Hem şık hem sade tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran JBL Tune 510BT, 5 dakikalık şarjla 2 saat pil ömrü sağlayabiliyor. Uzun süreli şarj edildiğinde ise 40 saate varan bir kullanım süresi sunuyor. Böylece kablosuz bir şekilde müzik dinlemeyi son derece kolay hale getiriyor. Ayrıca katlanabilme özelliği sayesinde çantalarda rahatça taşınabiliyor.

JBL Tune 510BT

4. Okkalı Türk kahveleri için Sinbo Scm-2948

En iyi elektrikli cezve modelleri arasında yer alan Sinbo Scm-2948, mis kokulu ve bol köpüklü Türk kahvelerinin hızlı bir şekilde hazırlanmasına yardımcı oluyor. Aynı anda 5 fincana kadar Türk kahvesi hazırlayabilen elektrikli cezve, kalabalık aileler için de ideal bir model olarak öne çıkıyor. Aşırı ısınmayı ve su olmadığında çalışmayı önleyen akıllı güvenlik sistemi sayesinde güvenlik konusunda kullanıcılarından tam not alıyor. Kablosuz ve 360 derece dönebilme özelliği ile rahatça kullanılıyor.

Sinbo Scm-2948 Elektrikli Cezve

5. Kırışıklıklara yer yok! Tefal FV5735E0

En verimli ütü modellerinden biri olan Tefal FV5735E0, kıyafetlerin kolay bir şekilde ütülenmesini ve kırışıklıkların ortadan kaldırılmasını sağlıyor. 2500 Watt gücünde çalışabilen ürün, hızlı bir şekilde ısınıyor ve vakit kaybettirmeden ütü işlemine geçilmesini sağlıyor. Hassas çamaşır ve kıyafetler için dikey buhar özelliği sunan ürün, özenli bir ütü işlemi gerçekleştiriyor. Ekstra akıllı otomatik kapatma sistemi, ütü dikey olarak bırakıldığında 8 dakika içinde otomatik olarak devreye giriyor ve cihazı kapatıyor. Böylece istenmeyen kazaların başarıyla önüne geçiliyor.

Tefal FV5735E0

6. Müzik keyfini yanınızda taşıyın, JBL Charge 5

Müziksiz yaşayamayanlar için her yere rahatlıkla yanlarında götürebilecekleri bir hoparlör çeşidi olan JBL Charge 5, bluetooth özelliği sayesinde kablo derdiyle uğraşmadan akıllı cihazlarla bağlantı kurabiliyor. Böylece müzik keyfi, istenilen her ortamda son derece kolay ve pratik bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Hoparlör, şık tasarımı, kolay taşınmaya müsait ufak boyutu ve ergonomik yapısının yanı sıra modern görünümüyle de dikkat çekiyor. Üstün ses kalitesi ve başarılı ses yalıtımı sayesinde müzik keyfini doruklara çıkaran ürün, suya ve toza dayanıklı olmasıyla da kullanıcılarından tam not alıyor.

JBL Charge 5 Bluetooth Hoparlör

7. Hızınıza hız katın, Nike Legend Essential 2

En iyi erkek spor ayakkabısı çeşitleri denildiğinde tarzı ve kalitesiyle bir adım öne çıkan Nike Legend Essential 2, modern tasarımıyla da görenleri etkilemeyi başarıyor. Destekleyici topuk ve esnek burun altı kısmı sayesinde kullanıcıların ayakkabıyla rahat hareket etmesine imkan tanıyor. Ayakkabı, bal peteği tasarımına sahip yan ve arka yüzeyleriyle hem modern bir görünüm hem uzun ömürlü ve dayanıklı bir yapı sunuyor.

Nike Legend Essential 2

8. Hava kalitenizi yükseltin, Exeo O3 Ozon Jeneratörü Hava Temizleyici

Ev ve ofis ortamınızın havasını beğenmiyor ve çeşitli bakteriler içerdiğini düşünüyorsanız Exeo O3 Ozon Jeneratörü Hava Temizleyici'yi satın alarak yaşam alanlarınızda üst düzey bir hava kalitesine kolayca sahip olabilirsiniz! Hava temizleyici, ozon üretebilme özelliğiyle dikkat çekiyor. Ozon, bakteri ve çeşitli kimyasalları kolayca ortadan kaldırabilmesiyle biliniyor. Aynı zamanda ağır ve kötü kokuların da başarılı bir şekilde yok edilmesini sağlıyor. Minik boyutuyla her yere kolayca taşınıp konumlandırılabilen hava temizleyici; mutfak, banyo, salon ve yatak odaları gibi evin birçok noktasında hava kalitesini arttırıyor.

Exeo O3 Ozon Jeneratörü Hava Temizleyici

9. Sade ve şık, Classone Workstation Bnd600

İş veya oyun için kullanılan notebookların fiyatları düşünüldüğünde bu tip elektronik ürünlerin özenle korunması gerekiyor. Classone Workstation Bnd600 hem notebook hem defter, kitap, tablet ve şarj aleti gibi çeşitli önemli eşyaların rahatlıkla taşınıp korunmasını sağlıyor. Son derece sade ve şık tasarımı sayesinde iş, okul, seyahat ve gündelik geziler için pratik bir kullanım sunan çanta, su geçirmez özelliğine sahip uzun ömürlü kumaşıyla da dikkat çekiyor.

Classone Workstation Bnd600

10. En iyi yardımcınız, Roborock S6 Maxv

Temizlik işleriyle uğraşmayı sevmiyor veya iş sebebiyle zaman bulamıyorsanız en kaliteli robot süpürge çeşitleri arasında yer alan Roborock S6 Maxv modelini tercih ederek evinizin her zaman temiz kalmasını sağlayabilirsiniz. 5 saatlik şarj süresiyle 180 dakika boyunca kesintisiz çalışabilen robot süpürge, akıllı özellikleri ile evin yapısını kolayca algılayıp her köşeyi etkili bir şekilde temizleyebiliyor. Üstelik önüne kablo gibi herhangi bir engel çıktığında algılayarak yolunu rahatça bulabiliyor.

Roborock S6 Maxv