Çılgın Sayısal Loto 8 Ağustos 2022 sonuçları açıklandı! Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere şans oyunu çekilişleri noter huzurunda gerçekleştiriliyor ve Milli Piyango TV'den canlı olarak yayınlanıyor. Peki Çılgın Sayısal Loto 8 Ağustos 2022 sonuçları açıklandı mı? 8 Ağustos 2022 Çılgın Sayısal Loto Sonuç Sorgulama ekranı ile çekilişe ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 8 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30'da gerçekleştirilen çekilişin ardından belli oldu..

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı.

Çılgın Sayısal Loto'nun 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü gerçekleştirilen çekilişinde kazandıran numaralar şu şekilde:

13 17 26 29 34 90 + 72 (Joker) 21 (SüperStar)

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari

MERAK EDENLER İÇİN: 6 AĞUSTOS ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUCU

6 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonucu:

11-13-16-28-53-58-77-23

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NELER?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

