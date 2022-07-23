ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI! 23 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı!

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 23 Temmuz 2022 Cumartesi günkü çekilişin ardından belli oldu. Şans oyununun bugünkü çekilişinde büyük ikramiye 101 milyon liranın üzerinde. Birçok kişi "23 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtını öğrenmek için arama motorlarında asorgulama yapıyor. Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı ve ayrıntılar haberimizde...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 23 Temmuz Cumartesi (bugün) saat 21.30'da gerçekleştirildi.

Çılgın Sayısal Loto çekişi Milli Piyango TV’den canlı olarak yayınlandı.

Çılgın Sayısal Loto'nun 23 Temmuz Cumartesi günkü çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu.

İşte 23 Temmuz Cumartesi günkü Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar:

09 10 28 40 53 76 + 39 (Joker) 12 (SüperStar)

MERAK EDENLER İÇİN:

20 TEMMUZ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

20 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları:

8-25-32-41-46-49-10-21

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NELER?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

