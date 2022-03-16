Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 16 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi pazartesi, çarşamba ve pazar olmak üzere haftada üç gün yapılıyor. Çekiliş binlerce kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Peki Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Çılgın Sayısal Loto çekilişine, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz. Çılgın Sayısal Loto çekilişi 21.30'da başlıyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.



