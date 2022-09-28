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  4. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 28 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 28 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

28.09.2022 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Sayısal Loto çekilişi haftada üç defa gerçekleştiriliyor. 28 Eylül akşam saatleri itibarıyla çekilişin sonuçları araştırılmaya başlandı. Peki Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 28 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 28 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi her hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri tamamlanıyor. Binlerce takipçisi bulunan çekiliş, akşam saatleri itibarıyla başlıyor. Peki Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 28 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 28 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Çekiliş sonuçları 21.30'da başlıyor. Sonuçların yarım saatte belli olması bekleniyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NELER?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.


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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto
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