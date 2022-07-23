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  4. ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! 23 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sorgulama ekranı!

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! 23 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sorgulama ekranı!

23.07.2022 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için geri sayım sürüyor. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftada 3 gün yapılan popüler şans oyunu Çılgın Sayısal Loto'nun 23 Temmuz çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. Vatandaşlar "23 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. İşte 23 Temmuz 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! 23 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sorgulama ekranı!

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 23 Temmuz 2022 Cumartesi günkü çekilişin ardından açıklanacak. Şansoyunun bugünkü çekilişinde büyük ikramiye 101 milyon lirayı aştı. Peki 23 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı ve ayrıntılar haberimizde...

20 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 23 Temmuz Cumartesi (bugün) saat 21.30'da gerçekleştirilecek.

Çılgın Sayısal Loto çekilişi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve Milli Piyango TV’den canlı olarak izlenecek.

5-6 dakika sürecek çekiliş sonrası sonuçlar olacak.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

MERAK EDENLER İÇİN:

20 TEMMUZ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

20 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları:

8-25-32-41-46-49-10-21

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NELER?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

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