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Çılgın Sayısal Loto çekilişi ne zaman yapılacak? Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 8 Şubat bilet ve çekiliş ekranı

08.02.2023 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Vatandaşlar çekilişle ilgili aramalarını sıklaştırmış durumda. Büyük ikramiyeyi kazanmak için loto oynayanlar, çekiliş saatini ve sonucunu araştırmaya başladı. Peki Çılgın Sayısal Loto çekilişi ne zaman, sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

Çılgın Sayısal Loto çekilişi ne zaman yapılacak? Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 8 Şubat bilet ve çekiliş ekranı

Çılgın Sayısal Loto çekilişine katılarak şansını denemek isteyenler heyecanla çekiliş saatini bekliyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişi haftanın üç günü olmak üzere pazartesi, çarşamba ve cumartesi akşamları gerçekleştiriliyor. Sayısal Loto ikramiyesi ile ilgili de araştırmalar hız kazandı. Peki Çılgın Sayısal Loto çekilişi ne zaman yapılacak, sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto ikramiye ne kadar? İşte çekilişe dair detaylar...

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi ne zaman yapılacak kullanıcıların en çok arattığı konulardan biri oldu. Çekiliş bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirilecek. Noter huzurunda ve canlı olarak yapılacak olan çekiliş MPİ web sitesinden ve Youtube kanalından izlenebilecek.

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ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SAYISAL LOTO İKRAMİYE NE KADAR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye ne kadar merak ediliyor. Çekiliş devretmediği sürece her çekilişten sonra ikramiye tutarı yüjseliyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye ödülü izleyicilerin ilgisini çekmiş durumda.

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6 Şubat 2023 Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmamış ve 106.991.819,23 ₺ devretmişti. Bu akşam gerçekleştirilecek çekilişte bu ikramiye sahibini bulacak mı merakla bekleniyor. Bugünkü Sayısal Loto ikramiye tutarı 106,9 MİLYON ₺ olarak açıklandı.

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