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Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango ile 26 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama

26.12.2022 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için gözler Milli Piyango İdaresi'ne çevrilmiş durumda. Pazartesi, çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftada üç gün gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde haftanın ilk çekilişi 26 Aralık Pazartesi akşamı gerçekleşecek. Peki, Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango ile 26 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama

Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango ile 26 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama

Şans oyunu severler 26 Aralık Pazartesi günü yapılacak olan Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını merak ediyorlar. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi bugün bekleniyor. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans oyunu severler tarafından merakla takip edilen ve haftanın 3 günü yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişi 26 Aralık akşamı saat 21:30'da gerçekleşecek. Sonuçları, açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden veya haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları için tıklayınız: https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

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