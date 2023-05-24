Çılgın Sayısal Loto ne zaman çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır? Çekiliş sorgulama

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla beklendi. 13 Mayıs 2023 Cumartesi akşamı Milli Piyango'da Çılgın Sayısal Loto çekilişi gerçekleştirildi. Haftanın son çekilişiyle Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. İşte Milli Piyango ile 20 Mayıs 2023 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama...

24 MAYIS ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Çılgın Sayısal Loto, haftanın ikinci çekilişi ile 24 Mayıs Çarşamba akşamı saat 21:30'da gerçekleştirilecek.

22 MAYIS ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;