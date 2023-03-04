Çılgın Sayısal Loto saat kaçta çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? 4 Mart Çılgın Sayısal Loto bilet ve çekiliş ekranı

Çılgın Sayısal Loto ile ilgili aramalar sıklaştı. Şans oyunu severler çekiliş sonuçlarını heyecanla bekliyorlar. Çekiliş haftanın üç günü olmak üzere pazartesi, çarşamba ve cumartesi akşamları gerçekleştiriliyor. Ülkemizde şans oyunlarına ilgi oldukça yüksek. Peki Çılgın Sayısal Loto saat kaçta çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar…

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi henüz gerçekleşmedi. Çekiliş bu akşam saat 21.30’da yapılacak. Sayısal Loto çekilişi www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı izlenebilecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.



Çılgın Sayısal Loto’da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star’ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto’yu da oynamak mecburidir.



