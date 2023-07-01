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ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 1 TEMMUZ 2023 açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekilişi ve bilet sorgulama

01.07.2023 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla takip ediliyor. 1 Temmuz 2023 Cumartesi akşamı Milli Piyango'da Çılgın Sayısal Loto çekilişi gerçekleşecek. Haftanın son çekilişiyle kapanış yapacak olan Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak takip edilebilecek. Peki, Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte Milli Piyango ile 1 Temmuz 2023 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 1 TEMMUZ 2023 açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekilişi ve bilet sorgulama

Çılgın Sayısal Loto çekilişine katılarak şansını denemek isteyenler merakla sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. Çılgın Sayısal Loto çekilişi haftanın üç günü olmak üzere pazartesi, çarşamba ve cumartesi akşamları gerçekleştiriliyor. Çılgın Sayısal Loto 1 Temmuz Cumartesi çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi olan millipiyangoonline.com ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 1 TEMMUZ AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Çılgın Sayısal Loto, haftanın son çekilişi ile 1 Temmuz Cumartesi akşamı gerçekleşen oyunla saat 21:30'da belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto

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