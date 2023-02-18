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Çılgın Sayısal Loto sonuçları 18 Şubat! Çılgın Sayısal Loto çekiliş ve sonuç sorgulama

18.02.2023 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla takip ediliyor. 18 Şubat 2023 Cumartesi akşamı Milli Piyango'da Çılgın Sayısal Loto çekilişi gerçekleşecek. Haftanın son çekilişiyle kapanış yapacak olan çekiliş, Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Peki, Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, nasıl oynanır? İşte detaylar...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 18 Şubat! Çılgın Sayısal Loto çekiliş ve sonuç sorgulama

Çılgın Sayısal Loto çekilişi ve sonuçları vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Şans oyunları ülkemizde yoğun bir ilgi görmekte. Bu çekilişlerden en popüler olanı da bu akşam gerçekleştirilecek olan Çılgın Sayısal Loto. Peki Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, nasıl oynanır? İşte çekilişe dair ayrıntılar...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bugün saat 21.30'da gerçekleştirilecek. Çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Sayısal Loto çekilişini izlemek için Milli Piyango'nun web sitesini veya Youtube kanalını takip edebilirsiniz.
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ÇILGIN SAYISAL LOTO CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

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Çılgın Sayısal Loto tek kolon fiyatı 6 TL, Süper Star’lı kolon ise 9 TL’dir. Oynanan her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin ederseniz ikramiye kazanıyorsunuz.

6 bilen ise Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanıyor. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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