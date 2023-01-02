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ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 2 OCAK! Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları sorgulama ekranı

02.01.2023 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için gözler Milli Piyango İdaresi'ne çevrildi. Haftanın üç günü olmak üzere Pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde haftanın ve 2023 yılının ilk çekilişi 2 Ocak Pazartesi akşamı gerçekleşecek. Peki, Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango ile 2 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 2 OCAK! Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto 2 Ocak sonuçları şans oyunu sever vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi bugün bekleniyor. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden veya haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 2 OCAK AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Şans oyunu severler tarafından merakla takip edilen ve haftanın 3 günü yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişi 26 Aralık akşamı saat 21:30'da gerçekleşecek.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları için tıklayınız: https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

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