ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI! 23 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sorgulama ekranı 23 Temmuz 2022 Cumartesi

Çılgın Sayısal Loto çekilişi için heyecan dorukta. 23 Temmuz 2022 Cumartesi günkü çekilişte büyük ikramiye 101 milyon lirayı aştı. Peki 23 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 23 Temmuz Cumartesi (bugün) saat 21.30'da gerçekleştirilecek.

Çılgın Sayısal Loto çekilişi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve Milli Piyango TV’den canlı olarak izlenecek.

5-6 dakika sürecek çekiliş sonrası sonuçlar olacak.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

MERAK EDENLER İÇİN:

20 TEMMUZ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

20 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları:

8-25-32-41-46-49-10-21

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NELER?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

