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Çılgın Sayısal Loto sonuçları 25 Ocak 2023 açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

25.01.2023 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanıyor. 25 Ocak Çarşamba akşamı haftanın ikinci Çılgın Sayısal Loto çekilişi gerçekleşecek. Şans oyunu severler Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını heyecanla takip ediyorlar. Peki, Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango ile 25 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 25 Ocak 2023 açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto sonuçları için geri sayım devam ediyor. Milli Piyango idaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi haftanın üç günü olmak üzere pazartesi, çarşamba ve cumartesi akşamları çekilmekte. Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçlarını açıklanır açıklanmaz aşağıdaki linkten ve haberimizden takip edebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 25 OCAK AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto Çekilişi, haftanın ikinci çekilişiyle 25 Ocak Çarşamba akşamı saat 21:30'da gerçekleşecek. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz belli olmadı.

Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer verilecektir.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ VE BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal Loto’da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star’ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto’yu da oynamak mecburidir.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangoonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) ve farklı bir küre içerisindeki 90 numara içinden 1 Süper Star numarası çekilir.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir

SÜPER STAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

Çılgın Sayılsal Loto kuponu 6 TL iken ekleyeceğin 1 SüperStar numarası 3 TL’dir. Dolayısı ile 1 kolon Süperstar'lı Çılgın Sayısal Loto kuponu 9 TL’dir.

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