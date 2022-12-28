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ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 28 ARALIK! Milli Piyango ile Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları sorgulama

28.12.2022 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları için heyecan dorukta. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto çekilişi haftanın üç günü olmak üzere pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri oynanmaktadır. 28 Aralık Çarşamba günü haftanın ikinci Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklanacak. Peki, Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 28 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 28 ARALIK! Milli Piyango ile Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları sorgulama

Çılgın Sayısal Loto 28 Aralık sonuçları şans oyunu severler tarafından takip ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ikinici çekilişi 28 Aralık Çarşamba (bu akşam) günü gerçekleşecek. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını açıklanmasının hemen ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi veya haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans oyunu severler tarafından merakla takip edilen ve haftanın 3 günü yapılan 28 Aralık Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleşecek. Sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları için tıklayınız: https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.


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