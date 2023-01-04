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  4. ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 4 OCAK 2023! Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları sorgulama ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 4 OCAK 2023! Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları sorgulama ekranı

04.01.2023 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları için geri sayım devam etmekte. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto çekilişi haftanın üç günü olmak üzere pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri oynanmaktadır. 4 Ocak Çarşamba günü haftanın ikinci Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklanacak. Peki, Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte Milli Piyango ile 4 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 4 OCAK 2023! Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto 4 Ocak sonuçları şans oyunu severler tarafından merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ikinici çekilişi 4 Ocak Çarşamba günü (bu akşam) gerçekleşecek. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını açıklanmasının hemen ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi veya haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans oyunu severler tarafından merakla takip edilen ve haftanın 3 günü yapılan 4 Ocak 2023 Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleşecek. Sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.

Kazandıran numaralar açıklandığında haberimizin içerisine eklenecektir.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları için tıklayınız: https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.


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