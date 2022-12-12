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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 12 Aralık Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

12.12.2022 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için gözler Milli Piyango İdaresi'ne çevrilmiş durumda. Pazartesi, çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftada üç gün gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde haftanın ilk çekilişi 12 Aralık Pazartesi akşamı gerçekleşti. Peki, Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 12 Aralık Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 12 Aralık Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Şans oyunu severler 12 Aralık Pazartesi günü yapılacak olan Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını merak ediyorlar. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi bugün bekleniyor. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Şans oyunu severler tarafından merakla takip edilen ve haftanın 3 günü yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleşti. Sonuçları, açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden veya haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

İşte kazanan numaralar;
6-16-27-32-62-68-57-42

Çılgın Sayısal Loto sonuçları için tıklayınız: https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

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