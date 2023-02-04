Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 4 Şubat Çılgın Sayısal Loto bilet ve çekiliş ekranı

Çılgın Sayısal Loto çekilişine katılarak şansını denemek isteyenler merakla sonuçların açıklanmasını bekliyordu. Çılgın Sayısal Loto çekilişi haftanın üç günü olmak üzere pazartesi, çarşamba ve cumartesi akşamları gerçekleştiriliyor. Sayısal Loto ikramiyesi ile ilgili de araştırmalar hız kazandı. Peki Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto ikramiye ne kadar? İşte çekilişe dair merak edilenler...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Çılgın Sayısal Loto sonuçları kullanıcıların en çok arattığı konulardan biri oldu. Çekiliş bu akşam saat 21.30'da yapıldı. Noter huzurunda ve canlı olarak gerçekleştirilen çekiliş MPİ web sitesinden ve Youtube kanalından izlendi.

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İŞTE KAZANAN NUMARALAR

25-31-37-38-56-85+29+15

SAYISAL LOTO İKRAMİYE NE KADAR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye ne kadar merak ediliyor. Çekiliş devretmediği sürece her çekilişten sonra yükselen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye ödülü izleyicilerin ilgisini çekmiş durumda.

1 Şubat 2023 Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmamış ve 103.488.751,95 ₺ devretmişti. Bu akşam gerçekleştirilen çekilişte bu ikramiye sahibini bulacak mı merakla bekleniyordu. Bugünkü Sayısal Loto ikramiye tutarı 103,4 MİLYON ₺ olarak açıklanmıştı. Fakat bu akşamki çekilişte de 6 bilen çıkmadı ve ikramiye yine devretti.



