Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 8 Şubat bilet ve çekiliş ekranı

Çılgın Sayısal Loto çekilişine katılarak şansını denemek isteyenler heyecanla çekiliş saatini bekliyordu. Çılgın Sayısal Loto çekilişi haftanın üç günü olmak üzere pazartesi, çarşamba ve cumartesi akşamları gerçekleştiriliyor. Sayısal Loto ikramiyesi ile ilgili de araştırmalar hız kazandı. Peki Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto ikramiye ne kadar? İşte çekilişe dair detaylar...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Çılgın Sayısal Loto sonuçları kullanıcıların en çok arattığı konulardan biri oldu. Çekiliş bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirildi. Noter huzurunda ve canlı olarak yapılan çekiliş MPİ web sitesinden ve Youtube kanalından izlendi.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İŞTE KAZANAN NUMARALAR

5-6-21-44-71-79+43+87

SAYISAL LOTO İKRAMİYE NE KADAR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye ne kadar merak edildi. Çekiliş devretmediği sürece her çekilişten sonra ikramiye tutarı yükseliyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye ödülü izleyicilerin ilgisini çekmiş durumda.

6 Şubat 2023 Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmamış ve 106.991.819,23 ₺ devretmişti. Bu akşam gerçekleştirilen çekilişte bu ikramiye sahibini bulacak mı merakla bekleniyordu. Bugünkü Sayısal Loto ikramiye tutarı 106,9 MİLYON ₺ olarak açıklandı. Bu akşam Çılgın Sayısal Loto'da 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti.



