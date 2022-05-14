ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 14 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı!

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü şans oyunu severler tarafından en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Şanslı numaralar, talihlilerine ödül getiriyor. Peki, 14 Mayıs 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı ve çekilişe ilişkin detaylar haberimizde...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto'nun 14 Mayıs Cumartesi günkü çekilişi saat 21.30'da yapılacak. Çekiliş Milli Piyango Online'dan canlı olarak yayınlanacak.

14 MAYIS ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çılgın Sayısal Loto'nun 14 Mayıs Cumartesi günü yapılan çekilişinde şanslı numaralar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari' adresinden de sorgulayabilirsiniz.

MERAK EDENLER İÇİN

11 MAYIS ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

11 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuçları şu şekilde:

11-27-54-57-65-82-78-63

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.



