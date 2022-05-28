ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 28 Mayıs 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı!

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 28 Mayıs Cumartesi günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Popüler şans oyununun çekilişinde çıkan şanslı rakamlar, talihlilerine ödül kazandırıyor. Peki Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 28 Mayıs 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

28 MAYIS ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto'nun 28 Mayıs Cumartesi günkü çekilişi saat 21.30'da yapılacak. Çekiliş Milli Piyango Online'dan canlı olarak yayınlanacak.

Çılgın Sayısal Loto'nun 28 Mayıs Cumartesi günkü çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

MERAK EDENLER İÇİN

25 MAYIS ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto çekiliş kuralları açıklandı. İşte sonuçlar: 4-18-24-34-60-86-8-21

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari' adresinden de sorgulayabilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NELER?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

