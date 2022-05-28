ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 28 Mayıs 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı!

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 28 Mayıs Cumartesi günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Popüler şans oyununun çekilişinde çıkan şanslı rakamlar, talihlilerine ödül kazandırıyor. Peki Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 28 Mayıs 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...
Çılgın Sayısal Loto'nun 28 Mayıs Cumartesi günkü çekilişi saat 21.30'da yapılacak. Çekiliş Milli Piyango Online'dan canlı olarak yayınlanacak.
Çılgın Sayısal Loto'nun 28 Mayıs Cumartesi günkü çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...
Çılgın Sayısal Loto çekiliş kuralları açıklandı. İşte sonuçlar: 4-18-24-34-60-86-8-21
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari' adresinden de sorgulayabilirsiniz.
Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.
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