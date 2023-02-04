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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ikramiye ne kadar? 4 Şubat Çılgın Sayısal Loto bilet ve çekiliş ekranı

04.02.2023 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar çekilişle ilgili aramalarını sıklaştırmış durumda. Cumartesi günlerinin efsanesi olan bu çekiliş her hafta insanların hayallerini süslemeye devam ediyor. Büyük ikramiyeyi kazanmak için loto oynayanlar, çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto ikramiye ne kadar? İşte detaylar...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ikramiye ne kadar? 4 Şubat Çılgın Sayısal Loto bilet ve çekiliş ekranı

Çılgın Sayısal Loto çekilişine katılarak şansını denemek isteyenler merakla sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. Çılgın Sayısal Loto çekilişi haftanın üç günü olmak üzere pazartesi, çarşamba ve cumartesi akşamları gerçekleştiriliyor. Sayısal Loto ikramiyesi ile ilgili de araştırmalar hız kazandı. Peki Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto ikramiye ne kadar? İşte çekilişe dair merak edilenler...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto sonuçları kullanıcıların en çok arattığı konulardan biri oldu. Çekiliş bu akşam saat 21.30'da yapılacak. Noter huzurunda ve canlı olarak gerçekleştirilecek çekiliş MPİ web sitesinden ve Youtube kanalından izlenebilecek.

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4 ŞUBAT ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN [TIKLAYIN](hhttps://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle)

SAYISAL LOTO İKRAMİYE NE KADAR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye ne kadar merak ediliyor. Çekiliş devretmediği sürece her çekilişten sonra yükselen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye ödülü izleyicilerin ilgisini çekmiş durumda.

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1 Şubat 2023 Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmamış ve 103.488.751,95 ₺ devretmişti. Bu akşam gerçekleştirilen çekilişte bu ikramiye sahibini bulacak mı merakla bekleniyor. Bugünkü Sayısal Loto ikramiye tutarı 103,4 MİLYON ₺

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