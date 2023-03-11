Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, nasıl oynanır? 11 Mart Çılgın Sayısal Loto bilet ve çekiliş ekranı

Çılgın Sayısal Loto çekiliş ekranı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu akşam yapılacak olan çekiliş her hafta olduğu gibi yine noter huzurunda yapılacak. Milyonlarca kişi, heyecanla takip edilen Sayısal Loto sonuçlarını ve nasıl oynandığını merak ediyor. İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve nasıl oynandığına dair detaylı bilgiler...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirilecek. Milli Piyango TV'den canlı yayınlanacak olan çekiliş büyük ilgi görmeye devam ediyor. Çekiliş Milli Piyango İdaresi'nin web sitesinden ve resmi Youtube kanallarından canlı olarak takip edilebilecek.

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ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilinirse farklı miktarlarda ikramiye kazanılır. Çılgın Sayısal Loto tek kolon fiyatı 6 TL'dir. Süper Star'lı Çılgın Sayısal Loto tek kolon fiyatı 9 TL'dir.

Çılgın Sayısal Loto’da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star’ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto’yu da oynamak mecburidir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) ve farklı bir küre içerisindeki 90 numara içinden 1 Süper Star numarası çekilir.



