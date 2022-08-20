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  4. Çılgın Sayısal Loto sonuçları bugün açıklandı mı? İşte Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları 20 Ağustos 2022 Cumartesi

Çılgın Sayısal Loto sonuçları bugün açıklandı mı? İşte Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları 20 Ağustos 2022 Cumartesi

20.08.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Sayısal Loto sonuçları bugün açıklandı mı? sorusu şans oyunu seven bir çok vatandaş tarafından merak ediliyor. 20 Ağustos Cumartesi günü Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın üçüncü çekilişi gerçekleşecek. Peki Çılgın Sayısal Loto sonuçları 20 Ağustos Cumartesi açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları bugün saat kaçta açıklanır? İşte 20 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve merak edilen soruların yanıtları...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları bugün açıklandı mı? İşte Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları 20 Ağustos 2022 Cumartesi

Çılgın Sayısal Loto sonuçları bugünün en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. Milli Piyango İdaresi'nin gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto sonuçları, şans oyunu severler tarafından merakla ve ilgiyle takip ediliyor. Çılgın Sayısal Loto'da haftanın üçüncü ve son çekilişi için geri sayım sürmekte. İşte 20 Ağustos 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve detaylar...

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20 AĞUSTOS 2022 ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İlgiyle takip edilen Çılgın Sayısal Loto, haftanın üç günü Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri Milli Piyango İdaresi tarafından düzenleniyor.

Son olarak devreden ikramiye 119.061.326 TL tutarında olmuştu. Bir önceki çekiliş Çarşamba günü yapılmıştı. Haftanın son çekilişi ise bugün saat 21:30'da yapılacak. Sonuçlar, açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.

20 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları detaylarına aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari

çekiliş topları

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynanan her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edildiğinde ikramiye kazanılır.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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