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Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? 21 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları sorgulama

21.12.2022 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Sayısal Loto 21 Aralık çekiliş sonuçları için gözler Milli Piyango İdaresi'ne çevrildi. Pazartesi, çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftada üç gün gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin ikincisi 21 Aralık Çarşamba akşamı merakla takip ediliyor. Peki, Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 21 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları sorgulama

Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? 21 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları sorgulama

Şans oyunu severler 21 Aralık Çarşamba günü yapılacak olan Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını merak ediyorlar. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ikinici çekilişi 21 Aralık Çarşamba (bu akşam) gerçekleşecek Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans oyunu severler tarafından merakla takip edilen ve haftanın 3 günü yapılan 21 Aralık Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleşecek. Sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları için tıklayınız: https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

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