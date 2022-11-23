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  4. Çılgın Sayısl Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango ile 23 Kasım Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuç sorgulama ekranı

Çılgın Sayısl Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango ile 23 Kasım Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuç sorgulama ekranı

23.11.2022 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için gözler Milli Piyango İdaresi'ne çevrildi. Pazartesi, çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftada üç gün gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto çekilişi 23 Kasım Çarşamba akşamı gerçekleşecek. Haftanın ikinci çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango ile 23 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları...

Çılgın Sayısl Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango ile 23 Kasım Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuç sorgulama ekranı

Şans oyunu severler 23 Kasım Çarşamba günü yapılacak olan Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını merak ediyorlar. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ikinici çekilişi bugün gerçekleşecek. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans oyunu severler tarafından merakla takip edilen ve haftanın 3 günü yapılan 9 Kasım Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleşecek. Sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edildi.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları için tıklayınız: https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

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