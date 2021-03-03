Çılgın Sedat’ın evinden çıkan yangının kesin nedeni ortaya çıktı

Olay 23 Şubat günü saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelmişti. Çılgın Sedat ismiyle bilinen şarkıcı Sedat Kapurtu’nun oturduğu villada çıkan yangın eşi ve çocukları kendini son anda dışarı atmış villa ise kullanılamaz hale gelmişti.

YANGIN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Çıkan yangının itfaiye raporu ortaya çıktı. Raporda, yangının villanın alt katında bulunan sauna jakuzi kısmında başladığı belirtilerek, “Pencereye yakın kısımda bulunan tamamı ahşap olan depo olarak kullanılan sauna odasının üst kısmında meydana geldiği görüldü. Bu bilgiler ve bulgular doğrultusunda sauna odasının ahşap tavanının çok yakın noktasında bulunan aydınlatma lamba tesisatının iletken kablolarındaki elektrik enerjisinin herhangi bir nedenle ısı enerjisine dönüşmesiyle yanma meydana gelerek sauna ahşap tavanının tutuştuğu ve gelişerek çevresine sirayet ettiği kanaatine varıldı” ifadeleri kullanıldı.

'550 600 BİN TL'LİK ZARAR'

Yangın sonrasında çevresinde birçok kişinin kendisini arayarak destek olduğunu ifade eden Sedat Kapurtu, “Sevdiğimiz bir sürü insanlar yaramıza merhem olmaya çalışıyorlar. Zaten eğer çevrede dostlar arkadaşların varsa ayakta kalabilirsin. 550 - 600 bin liralık bir zarar görülüyor söylenen o. Bu arada yangın tespiti yapılmış. Saunanın üstünden elektrik kontağından aldığı yangın. Kül oldu neticesinde ama hamdolsun bizim en büyük servetimiz ailemiz. Allah kimsenin evine ateş düşürmesin. Biz yine çok zenginiz ailemiz yanımızda. Herkes bir şeyin ucundan tutuyor. Allah herkesten razı olsun” dedi.