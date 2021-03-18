Çılgın Sedat kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Star TV'de yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının 18 Mart konuğu olan Çılgın Sedat, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kuaförlükten futbola, futboldan şarkıcılığa, şarkıcılıktan smackdown'a birçok farklı meziyeti olan Çılgın Sedat kimdir? Çılgın Sedat nereli ve kaç yaşında?
Asıl adı Sedat Kapurtu olan Çılgın Sedat, aslen Sivaslıdır ve 47 yaşındadır. 1 Kasım 1973 tarihinde doğan, 16-17 yaşlarındayken mahalle arasında futbol oynayarak spora başlayan Sedat Kapurtu'nın kardeşi Vedat Kapurtu da futbol ile ilgilenmektedir. Futbol kariyerini noktalayarak müzik alanında çalışmalara başlayan Sedat Kapurtu'nun kardeşi, profesyonel anlamda kalecilik yapmaya devam etmektedir.
4 sene Kadıköy Halk Eğitim merkezinde eğitim aldıktan sonra Şan bölümü okuyan Sedat Kapurtu, tar ve cümbüş çalmaya başlamıştır. Bunun üzerine Sedat Kapurtu'ya hocası bir cümbüş de hediye etmiştir. Oldukça iyi bir müzik kulağına sahip olan Çılgın Sedat, davul, bağlama, bateri, kanun ve klavye çalabilmektedir.
Müzik alanındaki yoğun temposunun yanı sıra spor ile de uğraşan Çılgın Sedat, yıllarca karate, kickbox, teakwando sporları ile de ilgilenmiştir. 1 Eylül 2008 tarihinde Zeytinburnuspor’da profesyonel futbolculuğa başlamıştır. 1 Temmuz 2011 tarihine kadar devam ettiği futbola veda eden Çılgın Sedat, 2 yıl Zeytinburnu’nda 3 sene de amatör şekilde sürdürdüğü futbol hayatını sonlandırmıştır. Çılgın Sedat, ayrıca Muaythai hakemliği de yapmaktadır. Küçük yaşta katıldığı ses yarışmasında ikinci olan Çılgın Sedat, kuaförlük, futbol, şarkıcılık, smackdown gibi pek çok farklı meziyeti olan bir isimdir.
2005 senesinde Özlem Kapurtu ile evlenen Çılgın Sedat'ın Siraç isminde bir engelli ve Yağız Kapurtu isminde 2 oğlu vardır. 2014 senesinde “Çılgın Sedat İle Çılgın Show” programı ile her pazartesi ekranlarda boy gösterdi. 2016 senesinde Mersin'de “Club Çılgın” isimli ile bir eğlence mekanı açan Çılgın Sedat'ın yaklaşık 6 ay önce açtığı bu yer 11 Ekim 2016 tarihinde çıkan bir yangın ile birlikte kül olmuştur.
2014: Bir Daha Mı Tövbe
2007: Siraç Bebeğime
2002: Bastıra Bastıra Aşk
2000: Delikanlı Gibi
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