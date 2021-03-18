MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çılgın Sedat kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Çılgın Sedat kimdir, nereli ve kaç yaşında?

18.03.2021 09:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Çılgın Sedat kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konuğu olan Çılgın Sedat, izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki kuaförlükten futbola, futboldan şarkıcılığa, şarkıcılıktan smackdown'a birçok farklı meziyeti olan Çılgın Sedat kimdir? Çılgın Sedat nereli ve kaç yaşında? İşte yanıtı...

Star TV'de yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının 18 Mart konuğu olan Çılgın Sedat, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kuaförlükten futbola, futboldan şarkıcılığa, şarkıcılıktan smackdown'a birçok farklı meziyeti olan Çılgın Sedat kimdir? Çılgın Sedat nereli ve kaç yaşında?

ÇILGIN SEDAT KİMDİR?

Asıl adı Sedat Kapurtu olan Çılgın Sedat, aslen Sivaslıdır ve 47 yaşındadır. 1 Kasım 1973 tarihinde doğan, 16-17 yaşlarındayken mahalle arasında futbol oynayarak spora başlayan Sedat Kapurtu'nın kardeşi Vedat Kapurtu da futbol ile ilgilenmektedir. Futbol kariyerini noktalayarak müzik alanında çalışmalara başlayan Sedat Kapurtu'nun kardeşi, profesyonel anlamda kalecilik yapmaya devam etmektedir.

4 sene Kadıköy Halk Eğitim merkezinde eğitim aldıktan sonra Şan bölümü okuyan Sedat Kapurtu, tar ve cümbüş çalmaya başlamıştır. Bunun üzerine Sedat Kapurtu'ya hocası bir cümbüş de hediye etmiştir. Oldukça iyi bir müzik kulağına sahip olan Çılgın Sedat, davul, bağlama, bateri, kanun ve klavye çalabilmektedir.

Müzik alanındaki yoğun temposunun yanı sıra spor ile de uğraşan Çılgın Sedat, yıllarca karate, kickbox, teakwando sporları ile de ilgilenmiştir. 1 Eylül 2008 tarihinde Zeytinburnuspor’da profesyonel futbolculuğa başlamıştır. 1 Temmuz 2011 tarihine kadar devam ettiği futbola veda eden Çılgın Sedat, 2 yıl Zeytinburnu’nda 3 sene de amatör şekilde sürdürdüğü futbol hayatını sonlandırmıştır. Çılgın Sedat, ayrıca Muaythai hakemliği de yapmaktadır. Küçük yaşta katıldığı ses yarışmasında ikinci olan Çılgın Sedat, kuaförlük, futbol, şarkıcılık, smackdown gibi pek çok farklı meziyeti olan bir isimdir.

2005 senesinde Özlem Kapurtu ile evlenen Çılgın Sedat'ın Siraç isminde bir engelli ve Yağız Kapurtu isminde 2 oğlu vardır. 2014 senesinde “Çılgın Sedat İle Çılgın Show” programı ile her pazartesi ekranlarda boy gösterdi. 2016 senesinde Mersin'de “Club Çılgın” isimli ile bir eğlence mekanı açan Çılgın Sedat'ın yaklaşık 6 ay önce açtığı bu yer 11 Ekim 2016 tarihinde çıkan bir yangın ile birlikte kül olmuştur.

ÇILGIN SEDAT ALBÜMLERİ

2014: Bir Daha Mı Tövbe
2007: Siraç Bebeğime
2002: Bastıra Bastıra Aşk
2000: Delikanlı Gibi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Komşusunu uygunsuz giyiniyor diyerek polise şikayet etti! 'Ateşli olmaya devam edeceğim'Komşusunu uygunsuz giyiniyor diyerek polise şikayet etti! 'Ateşli olmaya devam edeceğim'
Ünlü şarkıcıdan korkunç tecavüz itirafıÜnlü şarkıcıdan korkunç tecavüz itirafı
Akıllardaki The Walking Dead sorusu yanıtlandıAkıllardaki The Walking Dead sorusu yanıtlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu! Kimse bunu beklemiyordu

Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu! Kimse bunu beklemiyordu

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Yasak Elma'da şoke eden değişim! Yeni dönem böyle başlıyor

Yasak Elma'da şoke eden değişim! Yeni dönem böyle başlıyor

Sevilen dizi için final kararı!

Sevilen dizi için final kararı!

Canlı yayında sarılma şoku! Maske düşünce...

Canlı yayında sarılma şoku! Maske düşünce...

Diğer Haberler

Cara Delevingne cinsellik itirafıyla gündem oldu! 'Keşke heteroseksüel olabilseydim'

Cinselliğiyle ilgili itirafı gündem oldu

Halsey Türkçe öğreniyor! İşte Türkçe paylaşımı

Türk sevgilisi için Türkçe'yi öğreniyor! İşte notu

İsmail Hazar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sağlık durumuna ilişkin açıklama

İsmail Hazar kimdir?

Drake, boşanmak üzere olan Kim Kardashian'ın peşinde

Ünlü rapçi boşanacağını duyunca... Onu istiyor

Demi Lovato’dan korkunç tecavüz itirafı: 'Eski erkek arkadaşım...'

Ünlü şarkıcıdan korkunç tecavüz itirafı

Songül Karlı'dan imaj değişikliği! Beğeni yağdı

'Yeni imaj' dedi yorum yağdı! 'Nerede?'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.