Çılgın Sedat kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Star TV'de yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının 18 Mart konuğu olan Çılgın Sedat, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kuaförlükten futbola, futboldan şarkıcılığa, şarkıcılıktan smackdown'a birçok farklı meziyeti olan Çılgın Sedat kimdir? Çılgın Sedat nereli ve kaç yaşında?

ÇILGIN SEDAT KİMDİR?

Asıl adı Sedat Kapurtu olan Çılgın Sedat, aslen Sivaslıdır ve 47 yaşındadır. 1 Kasım 1973 tarihinde doğan, 16-17 yaşlarındayken mahalle arasında futbol oynayarak spora başlayan Sedat Kapurtu'nın kardeşi Vedat Kapurtu da futbol ile ilgilenmektedir. Futbol kariyerini noktalayarak müzik alanında çalışmalara başlayan Sedat Kapurtu'nun kardeşi, profesyonel anlamda kalecilik yapmaya devam etmektedir.

4 sene Kadıköy Halk Eğitim merkezinde eğitim aldıktan sonra Şan bölümü okuyan Sedat Kapurtu, tar ve cümbüş çalmaya başlamıştır. Bunun üzerine Sedat Kapurtu'ya hocası bir cümbüş de hediye etmiştir. Oldukça iyi bir müzik kulağına sahip olan Çılgın Sedat, davul, bağlama, bateri, kanun ve klavye çalabilmektedir.