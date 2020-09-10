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Çılgınca gelecek! Bu yöntem sadece bir dakikada uykuya dalmanızı sağlıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.09.2020 08:10 | Son Güncelleme

Kaygınız varsa veya önemli bir olaydan önce stres altındaysanız, uykuya dalmak ve uykuda kalmak sorun olabilir. Sizin için harika bir önerimiz var sadece bir dakikada mışıl mışıl uyumanızı sağlıyor.

Çılgınca gelecek! Bu yöntem sadece bir dakikada uykuya dalmanızı sağlıyor

Sinirlerinizi yatıştırmak ve biraz dinlenmek için bunu deneyin. Buna '4-7-8' yöntemi denir.

  1. Burnunuzdan 4 saniye boyunca sakince nefes alın.
  2. Nefesinizi 7 saniye tutun.
  3. 8 saniye boyunca ağzınızdan yavaşça nefes verin.
    Gerçekten bu kadar basit. Çılgınca gelebilir ama gerçekten işe yarıyor.

NASIL İŞE YARIYOR?

Stresli veya endişeli olduğunuzda, kanınızdaki adrenalin miktarı artar ve nefes alıp vermeniz hızlanır ve hafifler. Bu nefes egzersizi bir tür sakinleştirici görevi görür. Bu şekilde kasıtlı olarak nefesinizi yavaşlatmak kalbinizin ritmini yavaşlatmaya zorlayarak sizi çok çabuk sakinleştirir; basit fizyoloji!

Aynı egzersiz, zihninizi sakinleştirmeye de yardımcı olur, çünkü tamamen nefesinize konsantre olmanızı sağlar. Farkında değilsiniz, ancak şu anda merkezi sinir sisteminiz yavaş yavaş aktivitesini azaltır ve endişe duyguları kaybolur. Herhangi bir nörolog bunu sizin için onaylayabilir.

Sonuç, tüm vücudunuzun gevşemesidir. Egzersiz, sahip olduğu fiziksel etkinin hızı ve gücü açısından anesteziye benzer. Harvard tıp doktoru Andrew Weil, '4-7-8' yönteminin Hintliler tarafından birkaç yüzyıldır kullanıldığını ve iyi geldiğini söylüyor. Meditasyon uygulaması sırasında tam bir rahatlama durumuna ulaşmak için kullanırlar. Bu nedenle, tamamen zararsız olduğunu söylenebilir.

DAHA İYİ BİR ETKİ İÇİN BU 'UYKU İKSİRİ'Nİ KULLANABİLİRSİNİZ

Yatmadan önce zihninizi ve vücudunuzu rahatlatmak için...

1/4 yemek kaşığı bal
1/8 yemek kaşığı deniz tuzu
1 yemek kaşığı hindistancevizi yağı
Bu karışımı olduğu gibi yutabilir veya bir bardak ılık suya ekleyebilirsiniz.

Bu içerikler sadece sağlığınız üzerinde büyük bir etkiye sahip olmakla kalmayacak, aynı zamanda uyku yeteneğinizi engelleyen ve geceleri sizi uyandıran kortizol artışlarını da azaltacaktır.

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