Çılgınca gelecek! Bu yöntem sadece bir dakikada uykuya dalmanızı sağlıyor

Sinirlerinizi yatıştırmak ve biraz dinlenmek için bunu deneyin. Buna '4-7-8' yöntemi denir.

Burnunuzdan 4 saniye boyunca sakince nefes alın. Nefesinizi 7 saniye tutun. 8 saniye boyunca ağzınızdan yavaşça nefes verin.

Gerçekten bu kadar basit. Çılgınca gelebilir ama gerçekten işe yarıyor.

NASIL İŞE YARIYOR?

Stresli veya endişeli olduğunuzda, kanınızdaki adrenalin miktarı artar ve nefes alıp vermeniz hızlanır ve hafifler. Bu nefes egzersizi bir tür sakinleştirici görevi görür. Bu şekilde kasıtlı olarak nefesinizi yavaşlatmak kalbinizin ritmini yavaşlatmaya zorlayarak sizi çok çabuk sakinleştirir; basit fizyoloji!

Aynı egzersiz, zihninizi sakinleştirmeye de yardımcı olur, çünkü tamamen nefesinize konsantre olmanızı sağlar. Farkında değilsiniz, ancak şu anda merkezi sinir sisteminiz yavaş yavaş aktivitesini azaltır ve endişe duyguları kaybolur. Herhangi bir nörolog bunu sizin için onaylayabilir.

Sonuç, tüm vücudunuzun gevşemesidir. Egzersiz, sahip olduğu fiziksel etkinin hızı ve gücü açısından anesteziye benzer. Harvard tıp doktoru Andrew Weil, '4-7-8' yönteminin Hintliler tarafından birkaç yüzyıldır kullanıldığını ve iyi geldiğini söylüyor. Meditasyon uygulaması sırasında tam bir rahatlama durumuna ulaşmak için kullanırlar. Bu nedenle, tamamen zararsız olduğunu söylenebilir.