HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. “Çilingir Çetesi” üyeleri tutuklandı

“Çilingir Çetesi” üyeleri tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 19:00 | Son Güncelleme

Kağıthane’de girdikleri bir iş yerinin kasasından 250 bin TL değerinde altın çalarak polise yakalanan Gürcü 6 hırsız, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kağıthane’de 11 Ocak Cumartesi günü avukatlık bürosu olarak kullanılan bir iş yerine giren şüpheliler büroda bulunan çelik kasayı olduğu yerde açtıktan sonra içerisindeki 250 bin TL değerindeki ziynet eşyası ve bir miktar parayı çalarak kayıplara karışmıştı.

Kağıthane’de girdikleri bir iş yerinin kasasından 250 bin TL değerinde altın çalarak polise yakalanan Gürcü 6 hırsız, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kağıthane’de 11 Ocak Cumartesi günü avukatlık bürosu olarak kullanılan bir iş yerine giren şüpheliler büroda bulunan çelik kasayı olduğu yerde açtıktan sonra içerisindeki 250 bin TL değerindeki ziynet eşyası ve bir miktar parayı çalarak kayıplara karışmıştı. Olay yerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Gürcistan uyruklu olduğu belirlenen Lasha G. (40), Avtandıl G. (37), Temur K. (34), Guram G. (36), Zura G. (41) ile Şalva D. (34) isimli şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmış ve şüphelilerin kaçış güzergahında 10 günlük inceleme yapmıştı. Ekiplerce takibe alınan şüphelilerden 3’ü 27 Ocak Cumartesi günü Kadıköy’de, diğer 3 şüpheli ise Fatih’teki adreslerinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelileri sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
PARTNER Onu hiç böyle görmediniz! Onu hiç böyle görmediniz!
Şeyhmus Tatlıcı'ya 10 yıl hapis cezası!Şeyhmus Tatlıcı'ya 10 yıl hapis cezası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı: Kar geliyor

Meteoroloji uyardı: Kar geliyor

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

O sözleri söyledi mi? Ilıcalı'dan flaş açıklama

O sözleri söyledi mi? Ilıcalı'dan flaş açıklama

Ortalarda yoktu! 'Acun'dan iş kapma derdinde'

Ortalarda yoktu! 'Acun'dan iş kapma derdinde'

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Olçok ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Olçok ailesine ziyaret

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı

Yola çıkacaklar dikkat! Trafik kilit

Korkunç olay! Sevgilisinin ölümünden 2 gün sonra kanlar için bulundu

Sevgilisinin ölümünden 2 gün sonra kanlar için bulundu

Yeni doğan bebeklerini poşete koyup çöpe atmışlar! Cani sevgililere 44 yıl hapis

Gerçek hastanede ortaya çıktı! Cani sevgililere 44 yıl hapis

Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile hayırsever arasında gülümseten diyalog

Gülümseten diyalog! Bakanı tanımayınca...

Korona virüsünden sonra şimdi de Lassa ateşi salgını alarmı! Nijerya'da bir ayda 41 kişi öldü

Korona virüsünden sonra şimdi de Lassa ateşi salgını alarmı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.