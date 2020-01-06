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  4. Çilingir yardımıyla girdiği evde annesinin cansız bedeniyle karşılaştı

Çilingir yardımıyla girdiği evde annesinin cansız bedeniyle karşılaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 21:50 | Son Güncelleme

Elazığ’da 56 yaşındaki kadın, yalnız yaşadığı evinde oğlu tarafından ölü bulundu.Olay, merkeze bağlı Nailbey Mahallesi Bağkur Caddesi’nde bulunan 3 katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairede meydana geldi.

Elazığ’da 56 yaşındaki kadın, yalnız yaşadığı evinde oğlu tarafından ölü bulundu.
Olay, merkeze bağlı Nailbey Mahallesi Bağkur Caddesi’nde bulunan 3 katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Şenay Coştu’dan (56) bugün haber alamayan oğlu Selçuk Coştu eve geldi. Coştu, kapıyı çalmasına rağmen annesi açmayınca çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla içeri giren Selçuk Coştu, annesinin odada hareketsiz bir şekilde yattığını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şeker hastası olan Şenay Coştu’nun kalp krizi veya geçirdiği bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiği tahmin edilirken, kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası netlik kazanacağı belirtildi.

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