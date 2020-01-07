Çilingirciye dayak kamerada

KONYA'da kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi, iddiaya göre otomobilin kapsını açamadıkları gerekçesiyle telefonla çağırdıkları çilingirci K.T.'yi dövüp, bin 100 lirasını zorla aldı. Şüphelilerin, K.T.'yi dövme anları güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, 3 kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Olay, geçen pazar günü saat 18.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın otoparkında meydana geldi. Çilingircilik yapan K.T.'yi cep telefonundan arayan bir kişi, iddiaya göre, otomobilinin kapısını açamadığını söyleyerek yardım istedi. K.T.'de bunun üzerine verilen adrese gitti. K.T.'yi araçtan indiren 3 kişi, karanlık bir bölgeye giderek cep telefonunu vermesini istedi. K.T. telefonunu vermeyince, şüpheliler tekme ve tokatlarla saldırmaya başladı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Şüphelilerin elinden kaçmayı başarak K.T., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Vücuduna aldığı darbeler sonucu hastaneden iş göremezlik raporu olan ve cebindeki bin 100 lirasınında çalındığını öne süren K.T., polise gidip şikayette bulundu.

K.T, ifadesinde, "Beni arayarak araçlarının kilitli kaldığını söylediler. Bana atılan konuma gittiğimde beni arabadan indirdiler. Telefonumu istediler ancak ben vermedim. Sonra beni karanlık, tenha bir yere getirerek dövdüler. Ellerinden kaçarak kurtuldum. Cebimdeki bin 100 lira paramda yoktu. Paramı da gasp etmişler. Hepsinden şikayetçiyim."dedi.

Polis, 3 kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

