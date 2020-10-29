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Çilingirle girdiği evde eski eşini öldüren zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2020 07:14 | Son Güncelleme

Çankırı’da çilingir yardımıyla kapısını açtırdığı evde eski eşini öldüren Mesut Açıkgöz çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çilingirle girdiği evde eski eşini öldüren zanlı tutuklandı

Olay dün sabaha karşı Çankırı merkez Buğday Pazarı Mahallesi Yapraklı Bulvarı’ndaki bir ikamette gerçekleşti. Yaklaşık 1 ay önce eşinden boşanan üç çocuk annesi Gülay Açıkgöz (40), Adana’dan ayrılarak Çankırı’da ikamet eden ablasına komşu olduktan sonra işe başladı. Adana’dan Çankırı’ya eski eşiyle barışmak için gelen Mesut Açıkgöz, çilingir yardımıyla söz konusu eve girdi. Burada Gülay Açıkgöz ile tartışan cani koca, yanında getirdiği silahla eski eşini vurdu. Ardından olay yerinden ayrılan Mesut Açıkgöz, kaçtığı Adana’da emniyet ekiplerine suçunu itiraf ederek teslim oldu. İfade üzerine Çankırı’daki adrese giden ekipler, Gülay Açıkgöz’ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Adana Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Mesut Açıkgöz, işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Çankırı’ya gönderildi. Burada da ifadesi alınan Mesut Açıkgöz, çıkarıldığı mahkemece ’tasarlayarak kasten adam öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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