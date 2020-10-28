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Çilingirli eş katilinin pişmanlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 13:02 | Son Güncelleme

Çankırı’da boşanma aşamasındaki eşinin evinin kapısını çilingire açtırıp öldürdükten sonra Adana’da polise teslim olan katil zanlısı pişman olduğunu söyledi.Edinilen bilgiye göre olay, Çankırı ili merkez Kucaklama Taşı mevkisinde meydana geldi.

Çankırı’da boşanma aşamasındaki eşinin evinin kapısını çilingire açtırıp öldürdükten sonra Adana’da polise teslim olan katil zanlısı pişman olduğunu söyledi.
Edinilen bilgiye göre olay, Çankırı ili merkez Kucaklama Taşı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, 22 yıl önce evlenen ve 3 çocukları olan Gülay (40) ve Mesut Açıkgöz (42) çifti, kocanın aşırı kıskançlığı yüzünden sorun yaşamaya başladı. Gülay Açıkgöz 4 ay önce Adana’yı terk edip Çankırı’ya yerleşip boşanma davası açtı. Ancak koca eşinden boşanmak istemedi. Dün de Adana’dan Çankırı’ya eşini boşanmaktan vazgeçirmek üzere giden zanlı, eşini evinde bulamayınca kapıyı çilingire açtırıp içeri girip onu beklemeye başladı. Eşi eve gelince kocasını görünce önce şok oldu. Ancak koca eşini sakinleştirip onu çok sevdiğini boşanmak istemediğini söyledi. Gülay Açıkgöz ise eşine artık her şeyin bittiğini kesinlikle boşanacağını söyledi. Bunun üzerine sinirlenen katil zanlısı koca eşini kalbinden vurup evden ayrıldı. Zanlı memleketi Adana’ya geri döndü. Bir süre Adana’da evinde oturduktan sonra 3 çocuğunun annesi eşini öldürdüğü için vicdan azabı çeken koca Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğine giderek teslim oldu. Katil zanlısı polise Çankırı’da yaşayan eşini boşanmak istediği için öldürdüğünü söyledi.

Zanlı teslim olana kadar kadının öldüğünden kimsenin haberi olmadı
Bu itiraf üzerine Adana polisi Çankırı polisi ile irtibata geçip evin adresini verdi. Polis eve gelip kapıyı açtırıp içeri girdiğinde kadının cesedi ile karşılaştı. Genç kadının cesedi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Zanlı katil koca ise polise ifade verdi. Zanlı bugün Adana polisi tarafından Çankırı polisine teslim edildi. Adli tıp biriminden sağlık kontrolünden geçirilen zanlı eşini öldürdüğü için pişman olduğunu vicdan azabı çektiğini söyledi. Zanlı daha sonra Çankırı’ya götürüldü. Zanlının yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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