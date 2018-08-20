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Çiller'den Güngör Uras için başsağlığı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 19:30 | Son Güncelleme

Eski Başbakan Tansu Çiller: - "Sanayileşmede üretimin önemine verdiği desteğin özellikle vurgulandığı ekonomi alanındaki bilimsel çalışmalarının yanı sıra herkese hitap eden günlük ekonomi yazıları ile çığır açmış bir büyük toplumsal değerimizi kaybettik"

İSTANBUL (AA) - Eski Başbakan Tansu Çiller, Prof. Dr. Güngör Uras'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Mesajında, Uras'ın vefatından büyük üzüntü duyduğunu vurgulayan Çiller, şunları kaydetti:

"Sanayileşmede üretimin önemine verdiği desteğin özellikle vurgulandığı ekonomi alanındaki bilimsel çalışmalarının yanı sıra herkese hitap eden günlük ekonomi yazıları ile çığır açmış bir büyük toplumsal değerimizi kaybettik. Allah’tan kendisine rahmet diliyorum. Başta sevgili ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun."

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Anahtar Kelimeler:
ekonomi yazarı Güngör Uras Tansu Çiller taziye mesajı

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