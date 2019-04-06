Cilo Dağı'nda zirve yaptılar, dönüşte helikopterle alındılar

'AMAÇ, BÖLGEDEKİ DAĞLARI TURİZME KAZANDIRMAK'

Organizasyonu düzenleyen Yüksekova Doğa Tutkunları Kulübü Başkanı Kahraman Aytan, Türkiye'de rakımı en yüksek ikinci dağ olan Cilo Dağı'nın Reşko zirvesine zorlu bir tırmanış gerçekleştirdiklerini belirterek, "Zaman zaman çığların indiği bölgelerde çok zorlandık. Eksi 30 derecede tırmanışımızı gerçekleştirdik. Zirve yaptıktan sonra bölgede 4 gün kamp kurduk.