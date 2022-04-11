Cilt bakımına önem veren erkeklerin mutlaka evinde olması gereken ürünler

Sağlıklı, ışıltılı ve pürüzsüz bir cilt görünümü için doğru ürünlerin yer aldığı cilt bakım rutini oluşturmak gerekiyor. Bunun için cilt yapısını ve problemlerini iyi bilmek önemli. Tabii kadın ve erkeklerin cilt yapısı farklı olduğu için belli ürünlerde erkeklere özel üretilenleri tercih etmek iyi bir cilt bakımı yapmanızı sağlar. Siz de cilt bakım rutininize eklemek için kaliteli ve cildinize uygun ürün arayışındaysanız yazımızı inceleyerek beğendiğiniz ürünleri güvenle satın alabilirsiniz. Ne dersiniz, başlayalım mı?

1. Temiz bir cilt için: Nivea Men Deep Dimension Yüz & Sakal Temizleme Jeli

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Bakımlı, sağlıklı, pırıl pırıl bir cilt için mutlaka sabah ve akşam cilt temizliği yapılması gerekiyor. Cilt bakımının ilk aşaması temizlik için kullanabileceğiniz Nivea Men Deep Dimension Yüz & Sakal Temizleme Jeli, aktif karbon içeren formülü sayesinde derinlemesine temizlik yapıyor. Sakalların da etkili şekilde temizlenmesini sağlayan jel, cildi yağ ve kirden arındırıyor. Ferah bir his sunuyor ve cildinizin uzun süre temiz kalmasını sağlıyor. Yağlı cilt ve geniş gözenek problemi olanların rahatlıkla kullanabileceği ürün, cildinizin ihtiyaç duyduğu bakımı gerçekleştiriyor.

2. Kuru cildinize ihtiyaç duyduğu nemi sağlayın: VASSO MAN Nem Dengeleyici Yüz Kremi

Cildiniz kuruysa mutlaka yeteri kadar su içmeli ve doğru nemlendiriciyi kullanmalısınız. Aksi takdirde pul pul dökülmeler meydana gelebilir ve kızarıklık gibi farklı cilt sorunları oluşabilir. Eğer hangi ürünü seçmeniz gerektiğini bilmiyorsanız VASSO MAN Nem Dengeleyici Yüz Kremi sizin için iyi bir seçenek olabilir. Kuru ciltler için özel üretilen krem, yapışkan his oluşturmuyor. Özel formülü sayesinde anında cildinizi canlandırıyor. Güneş, rüzgâr ve soğuk gibi olumsuz hava koşullarına karşı cildinizi koruyor. Antialerjik özelliği sayesinde hassas ciltlerde de rahatlıkla kullanılabilir.

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3. Kırışıklar sorun olmasın: Nuxe Men Nuxellence Fluid Anti Aging Krem

Genetik, yaş, güneş ve yanlış bakım ürünlerini kullanmak gibi birçok etmen kırışıklıklara neden oluyor. Eğer siz de kırışıklık görünümünü en aza indirecek ve yeni oluşumları önleyecek bir ürün arayışındaysanız Nuxe Men Nuxellence Fluid Anti Aging Krem'i tercih edebilirsiniz. Tüm cilt tiplerinin kullanımına uygun krem, özel ince yapılı formülü sayesinde cildi yağlandırmıyor. Yoğun nemlendirme sunuyor ve cildin ideal nem seviyesini korumaya yardım ediyor. Cildin daha genç ve enerjik görünmesini sağlayan kremden maksimum faydayı sağlamak için temiz cildinize uygulamanız gerektiğini hatırlatalım.

4. Peeling olmadan cilt bakımı olmaz: Clarins Men Exfoliating Cleanser Peeling

Cilt bakımının en önemli aşamalarından biri de peeling uygulaması. Cilde sadece temizleyici uygulamak ne yazık ki yeterli değil. Ölü hücrelerden arındırmak, gözenekleri derinlemesine temizlemek de gerekiyor. Bunun için de mutlaka peeling uygulanmalı. Erkekler için özel olarak üretilen Clarins Men Exfoliating Cleanser Peeling, karma cilt tipine sahip kişiler için uygun bir ürün. Canlandırıcı etkisi sayesinde cildin soluk ve donuk görünmesini engelliyor. Cildi derinlemesine temizleyerek ferahlatıyor. Eğer yağlanmaya ve parlamaya meyilli bir cilt tipiniz varsa ürünü mutlaka denemelisiniz.

5. Tıraş sonrası tahrişe son: Organique Pour Homme Tıraş Sonrası Bakım Kremi

Düzenli tıraş olması gereken her erkeğin ortak sorunu; tahriş, kızarıklık ve yanma hissi. Tıraş sonrası oluşan bu problemleri en aza indirmek için mutlaka cildinize uygun losyon ya da balsam kullanmalısınız. Eğer tercihiniz krem formundaki ürünlerden yanaysa Organique Pour Homme Tıraş Sonrası Bakım Kremi'ni tercih edebilirsiniz. Doğal içerikli ve vegan kullanıma uygun üründe paraben, parafin yağlar, SLS, ALS, SLES, vazelin, formaldehit, silikon gibi zararlı maddeler yer almıyor. Cilt üzerinde mat bir tabaka oluşturan yatıştırıcı formülü sayesinde tıraş sonrası tahriş ve yanma hissini en aza indiriyor. Hyalüronik asit içerdiği için cildi nemlendiriyor.

6. Göz çevresi bakımını ihmal etmeyin: Nuxe Men Contour Des Yeux

Göz kasları hassas olduğu için göz çevresi ilk kırışan bölgelerden biri. Eğer gerekli bakım yapılmazsa oluşan kırışıklıklar derinleşebilir, mevcut kırışıklıklara yenileri eklenebilir. Göz çevrenizin bakımı için Nuxe Men Contour Des Yeux ideal bir tercih olabilir. Erkeklerin hassas göz çevresine özel üretilen bakım kremini tüm cilt tipleri rahatlıkla kullanabilir. %95 doğal içerikli krem sadece yaşlanma belirtilerini değil, göz çevresinde oluşan renk değişimleri ve şişlikleri de gidermeye yardım ediyor. Kontak lens kullananlar da kremi rahatlıkla göz çevresine uygulayabilir. Sentetik boya içermeyen kremi güvenle bakım rutininize ekleyebilirsiniz.

7. El ve vücut bakımınız için: Nivea Men Creme Erkek Bakım Kremi

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Cilt bakımı denince akla ilk gelen yüz bölgesi olsa da el ve vücut bakımını da aksatmamak gerekiyor. Bu noktada Nivea Men Creme Erkek Bakım Kremi ihtiyaç duyduğunuz bakımı sağlıyor. Cilt tarafından kolayca emilen krem, yağlı ve yapışkan bir his bırakmıyor. E vitamini içeren zengin formülü sayesinde etkili bir nemlendirme sağlayan kremi kompakt teneke kutusu sayesinde rahat taşıyabilir, evde, iş yerinde ya da sporda kullanabilirsiniz. Erkeksi hoş kokusuna hayran kalacağınız kremi elinizi, yüzünüzü ve vücudunuzu nemlendirmek için rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

8. Maske kullanarak bakımınızı tamamlayın: Licape Yüz Maskesi

Cilt bakımına maskeleri dâhil etmeden iyi bir bakım rutininden bahsedemeyiz. Eğer geniş gözenek, siyah nokta, akne ve kuruluk gibi cilt problemleriniz varsa Licape Yüz Maskesi tam size göre! Cildinizi yağ, kir, siyah nokta, ölü hücre ve aknelerden arındıran maske, içerdiği çay ağacı aktifleri sayesinde ölü hücrelerin atılmasına da yardım ediyor. Pürüzsüz bir cilt görünümü vadeden maske, cildinizin nem ihtiyacını da karşılıyor. Gece yatmadan önce kullanılan maskeyi uygulamadan önce cildinizi uygun bir temizleyiciyle temizleyin. Ardından maskeyi ince bir tabaka hâlinde göz çevresi hariç tüm yüze sürün. Sabah yüzünüzü yıkamanız yeterli.

9. Tıraş kolonyası tercih edenlere: Eyüp Sabri Tuncer Tıraş Kolonyası No:3

Sürekli tıraş olmak zorundaysanız tahriş ve kızarıklığı engellemek için cilt bakımınıza daha fazla özen göstermelisiniz. Eğer tıraş sonrası bakım ürünleri arasında tercihiniz kolonyalarsa Eyüp Sabri Tuncer Tıraş Kolonyası No:3 sizin için harika bir seçenek olabilir. Yeşil çay ve cildi onaran aktif maddeler içeren ürün, tıraş sonrası meydana gelen kızarıklığı ve tahrişi engellemeye yardımcı oluyor. Aloe vera ve papatya özü sayesinde cildi iyileştiriyor ve nemlendiriyor. Gün boyu ferahlık hissi veren tıraş kolonyası, narenciye ve odunsu notaların hissedildiği eşsiz kokusuyla favori ürününüz olacak!

10. Güneşin zararlı etkisinden cildinizi koruyun: Quality Life Yüz Güneş Kremi 50 Spf

Cilt bakımının vazgeçilmez adımlarından biri de güneş koruyucu ürünler kullanmak. Eğer güneş kremlerini sadece yaz aylarında kullanmanız gerektiğini düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Yaz kış hatta evde bile gün içinde mutlaka güneş kremi kullanarak cildinizi güneşin zararlı ışınlarından korumalısınız. Eğer leke gibi problemleriniz varsa hem yeni lekelerin oluşmasını hem var olan lekelerin koyulaşmasını önlemek için Quality Life Yüz Güneş Kremi 50 Spf'yi tercih edebilirsiniz. Suya dayanıklı ürün ciltte yağlı bir his oluşturmuyor. Tüm cilt tiplerine uygun güneş kremini 4 mevsim rahatlıkla kullanabilirsiniz.