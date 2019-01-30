Cilt bakımında 2019 trendleri

Güzellik Uzmanı Arzu Uluarslan, 2019 cilt bakımı trendleri ile ilgili açıklama yaptı.

Estanbul Estetik güzellik uzmanlarından Arzu Uluarslan, 2019 cilt bakımı trendleri ile ilgili açıklama yaptı. Kök hücre tedavisinin 2019 yılında daha da geçen sene olduğu gibi rağbet göreceğini belirten Uluarslan, "Kök hücreyle gelen güzellik, kişinin kendi kanı alınarak santrifüj edilerek yararlı trombositlerin cilde, saça verilme işlemidir. Geçtiğimiz yıl oldukça ilgi görmüştü. Bu sene de aynı şeklinde ilgi görmeye devam edecek" dedi.

Bölgesel incelme olarak da bilinen G5 masajının da 2019’da oldukça tercih edileceğini söyleyen Uluaslan, "G5 masajı, yüksek vibrasyon ile yağ kırma ve vücut şekillendirme işlemidir. Bilindiği üzere ünlüler tarafından da tercih ediliyor" şeklinde konuştu.

Genç yaşlı fark etmeksizin göz kapağı estetiğinin de en çok yaptırılan işelemlerden bir tanesi olduğunu kaydeden Güzellik Uzmanı Arzu Uluarslan, "Bu sene soğuk lipoliz, (-8 derecede yağ kırma işlemi yaparak bölgesel zayıflamanın sağlanması), hyaluronik asit ile dolgu işlemi ve Hollywood’ta tercih edilen hydrafacial cilt bakımıda en çok tercih edilen estetik yöntemlerinden biri olacak" ifadelerini kullandı.