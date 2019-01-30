HABER

Cilt bakımında 2019 trendleri

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 12:12 | Son Güncelleme

Güzellik Uzmanı Arzu Uluarslan, 2019 cilt bakımı trendleri ile ilgili açıklama yaptı.Estanbul Estetik güzellik uzmanlarından Arzu Uluarslan, 2019 cilt bakımı trendleri ile ilgili açıklama yaptı.

Cilt bakımında 2019 trendleri

Güzellik Uzmanı Arzu Uluarslan, 2019 cilt bakımı trendleri ile ilgili açıklama yaptı.

Estanbul Estetik güzellik uzmanlarından Arzu Uluarslan, 2019 cilt bakımı trendleri ile ilgili açıklama yaptı. Kök hücre tedavisinin 2019 yılında daha da geçen sene olduğu gibi rağbet göreceğini belirten Uluarslan, "Kök hücreyle gelen güzellik, kişinin kendi kanı alınarak santrifüj edilerek yararlı trombositlerin cilde, saça verilme işlemidir. Geçtiğimiz yıl oldukça ilgi görmüştü. Bu sene de aynı şeklinde ilgi görmeye devam edecek" dedi.

Bölgesel incelme olarak da bilinen G5 masajının da 2019’da oldukça tercih edileceğini söyleyen Uluaslan, "G5 masajı, yüksek vibrasyon ile yağ kırma ve vücut şekillendirme işlemidir. Bilindiği üzere ünlüler tarafından da tercih ediliyor" şeklinde konuştu.

Genç yaşlı fark etmeksizin göz kapağı estetiğinin de en çok yaptırılan işelemlerden bir tanesi olduğunu kaydeden Güzellik Uzmanı Arzu Uluarslan, "Bu sene soğuk lipoliz, (-8 derecede yağ kırma işlemi yaparak bölgesel zayıflamanın sağlanması), hyaluronik asit ile dolgu işlemi ve Hollywood’ta tercih edilen hydrafacial cilt bakımıda en çok tercih edilen estetik yöntemlerinden biri olacak" ifadelerini kullandı.

Hydrafacial cilt bakımı hakkında bilgi veren Uluaslan, "Siyah noktaları giderir. Sivilce ve akneleri yok eder. Güneş yanıklarını ve ciltteki ton farklarını kaybeder. Cildin yağ ve nem dengesini sağlar. Cildi ölü dokulardan, kir ve yağdan derinlemesine temizler. Sıkı ve canlı bir cilde sahip olmanıza yardımcı olur" şeklinde konuştu.

Cilt bakımında dikkat edilmesi gereken hususlar
Uluarslan, cilt bakımına uygun tedavi kullanılan ürünlerinin kullanılmasına özen gösterilmesi gerektiğinin altını çizerken, "Ürün kalitesi ve dermakozmetik olması çok önemli. Hijyen eğitimli uzmanlar tarafından yapılmayan işlemler, yani merdiven altı diye tabir edilen kurumların ve çalışan kişilerin sertifikalarının olmaması durumunda; telafisi mümkün olamayan sonuçlar, onarılmayacak yanık vakaları yaşanabiliyor. Bu tür yerler normal işyerlerine göre daha ucuz olmasına rağmen organ kayıplarına yol açabilir" dedi.

Cilt bakımında 2019 trendleri

Cilt bakımında 2019 trendleri

Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar
Doktor ilk kez uyguladı, hasta felç kalmaktan kurtulduDoktor ilk kez uyguladı, hasta felç kalmaktan kurtuldu
Kazakistan’da kanser teşhisi konuldu, Türkiye’de sağlığına kavuştuKazakistan’da kanser teşhisi konuldu, Türkiye’de sağlığına kavuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

CHP'li Başkan Kesimoğlu: Kararı tanımıyorum!

CHP'li Başkan Kesimoğlu: Kararı tanımıyorum!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Rüşvet skandalı! Parayı alırken yakalandı

Rüşvet skandalı! Parayı alırken yakalandı

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Üroloji merkezinde feci son!

Üroloji merkezinde feci son!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Bu besinleri tüketmek mutlu ediyor!

Bu besinleri tüketmek mutlu ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 yaşındaki Yağız bebek 55 kiloya ulaştı! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

3 yaşındaki bebek 55 kilo! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

Kalp krizi ve kalp spazmı soğuk havalarda artış gösteriyor

Dikkat! Soğuk havalar kalbi etkiliyor

Mide botoksu nedir? Mide botoksu yaptıran hastalar nasıl bir değişim yaşıyor? Mide botoksunun zararları var mıdır?

Mide botoksuyla kilolarına veda etti

Kolonoskopi nedir? Kolonoskopi nasıl yapılır? Kolonoskopi sonucu hangi hastalıkları ortaya çıkarıyor?

Kolonoskopi hangi hastalıkların teşhisinde kullanılıyor?

Varis nedir? Varis neden olur? Varis tedavisinde varis çorabı dışında ne yapmalı? Fazla kilo varisi etkiler mi?

Çok ayakta kalanlar dikkat! Sonunuz böyle olmasın

Oyun terapisi nedir? Çocuklarda oyun terapisi nasıl uygulanır?

Çocukların korkusunu oyun diliyle yenin!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.