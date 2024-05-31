HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Cilt bakımında sprey serum kullanımı artıyor

Cilt bakımında sprey serum kullanımı artıyor

31.05.2024 11:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cilt bakımında son dönemde birçok trendde yükseliş görülürken, özellikle sprey serumlar öne çıkıyor.

Cilt bakımında sprey serum kullanımı artıyor

Talep artışı yaşanan sprey serumların popüler olmasının altında, “uygulamanın çok kolay olması ve ışıltı etkisinin anında gözle görülebilmesi” yatıyor.

Sosyal medyanın ve filtrelerinin bize öğrettiği bir şey varsa, o da ışıltılı bir cildin hala çoğu insanın güzellik listesinin başında geldiğidir. Skinwell Clinicals’ın kurucusu Serkan Saka, cildi nemlendirme ve ışıltı oluşturma ile ilgili sprey serumlar hakkında bilgi verdi…

SPREY SERUM NEDİR?

Özellikle sosyal medyada kullanıcıların, ciltlerinin ışıltılı gözükmesi için kullanmaya başladığı sprey serumlara talep artmış durumda.

Nemli ve ışıltılı bir cilt vaadiyle ve C vitamini, kolajen, hyalüronik asit gibi güçlü bileşenleri bir araya getiren sprey serum teknolojisi, özellikle yaz aylarında matlaşan, yağlanan ve sivilcelenen ciltlerden şikayet edenler için seçenek olarak öne çıkıyor.

NASIL ÇALIŞIR?

Suya göre daha kalın ancak tipik bir serumdan daha ince formüle sahip sprey serumlar; “cilde hızlı bir şekilde bakımı yapılması” imkanı sunuyor.

Sprey serumlar, günlük yüz temizleme jeli ve güneş kremi gibi temel ürünlerle birlikte kullanıldığında, hem yaz hem de kış aylarında bir cilt bakım rutini oluşturmasına yardımcı olabiliyor.

Sprey serumlar; gün ortasında hızlı nem tazeleme imkanı sunarken, donuklaşan makyaja parlaklık katmak için faydalı oluyor.

Yağlanmaya meyilli ciltlere AHA asitleri içeren sprey serumlar, kuru ciltlere ise hyalüronik asit ve seramid gibi bileşenler öneriliyor.

CİLT BAKIMI RUTİNİ İÇİN 'OYUN DEĞİŞTİRİCİ' OLACAĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Hepimizin alıştığı bir cilt bakım rutini olsa da kozmetik ve ilaç sektöründe gelişen teknolojilerle artık daha kısa sürede daha büyük faydalar sağlamak mümkün.

Kullanıcılarının cilt bakım rutini için “bir oyun değiştirici” olarak değerlendireceklerini düşündüğümüz sprey serumlar, alıştığımız serum formunun nemli etkisi ve hissini sürdürürken, genel parlaklık artışı ve yaz aylarında çantada taşınabilir olması ile de kullanım kolaylığı sağlıyor.

Sprey formda serumların eğlenceli, kullanımı kolay şişeleri onları daha popüler hale getirdi. Spreylerin kendine has yararları bulunan formüller içerdiği biliniyır.

Skinwell Clinicals’ın kurucusu Serkan Saka, sprey serumların cilde hızla uygulanabildiği ve etkisi hemen görüldüğü için popüler hale geldiğini söyledi. Saka, sprey serumların nemli bir görünüm için “makyajın altına veya üstüne uygulanabileceğini” belirterek, ferahlatıcı bir his de verdiğini sözlerine ekledi.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes bu iddiayı konuşuyor: "Sadece bu pazar 5 uçak dolusu İstanbul'a geliyor"Herkes bu iddiayı konuşuyor: "Sadece bu pazar 5 uçak dolusu İstanbul'a geliyor"
İYİ Partili vekil partisinden istifa etti!İYİ Partili vekil partisinden istifa etti!
Prof. Dr. Sözbilir'den korkutan uyarı! O bölgeyi işaret etti: '7.2 büyüklüğünde deprem üretebilir'Prof. Dr. Sözbilir'den korkutan uyarı! O bölgeyi işaret etti: '7.2 büyüklüğünde deprem üretebilir'
Anahtar Kelimeler:
serum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe, Jose Mourinho ile 2 yıllık anlaşma sağladı!

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile 2 yıllık anlaşma sağladı!

Prof. Dr. Sözbilir'den korkutan uyarı! O bölgeyi işaret etti: '7.2 büyüklüğünde deprem üretebilir'

Prof. Dr. Sözbilir'den korkutan uyarı! O bölgeyi işaret etti: '7.2 büyüklüğünde deprem üretebilir'

Emekliler için yeni karar Resmi Gazete'de!

Emekliler için yeni karar Resmi Gazete'de!

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiası! "Ben olsam emeklilere verirdim"

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiası! "Ben olsam emeklilere verirdim"

Bir ili karıştıran ilan! Kimin astığı bilinmiyor: "Kesin aldatılmış bir kadın yapmıştır"

Bir ili karıştıran ilan! Kimin astığı bilinmiyor: "Kesin aldatılmış bir kadın yapmıştır"

İYİ Partili vekil partisinden istifa etti!

İYİ Partili vekil partisinden istifa etti!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.