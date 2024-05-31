Cilt bakımında sprey serum kullanımı artıyor

Talep artışı yaşanan sprey serumların popüler olmasının altında, “uygulamanın çok kolay olması ve ışıltı etkisinin anında gözle görülebilmesi” yatıyor.

Sosyal medyanın ve filtrelerinin bize öğrettiği bir şey varsa, o da ışıltılı bir cildin hala çoğu insanın güzellik listesinin başında geldiğidir. Skinwell Clinicals’ın kurucusu Serkan Saka, cildi nemlendirme ve ışıltı oluşturma ile ilgili sprey serumlar hakkında bilgi verdi…

SPREY SERUM NEDİR?

Özellikle sosyal medyada kullanıcıların, ciltlerinin ışıltılı gözükmesi için kullanmaya başladığı sprey serumlara talep artmış durumda.

Nemli ve ışıltılı bir cilt vaadiyle ve C vitamini, kolajen, hyalüronik asit gibi güçlü bileşenleri bir araya getiren sprey serum teknolojisi, özellikle yaz aylarında matlaşan, yağlanan ve sivilcelenen ciltlerden şikayet edenler için seçenek olarak öne çıkıyor.

NASIL ÇALIŞIR?

Suya göre daha kalın ancak tipik bir serumdan daha ince formüle sahip sprey serumlar; “cilde hızlı bir şekilde bakımı yapılması” imkanı sunuyor.

Sprey serumlar, günlük yüz temizleme jeli ve güneş kremi gibi temel ürünlerle birlikte kullanıldığında, hem yaz hem de kış aylarında bir cilt bakım rutini oluşturmasına yardımcı olabiliyor.

Sprey serumlar; gün ortasında hızlı nem tazeleme imkanı sunarken, donuklaşan makyaja parlaklık katmak için faydalı oluyor.

Yağlanmaya meyilli ciltlere AHA asitleri içeren sprey serumlar, kuru ciltlere ise hyalüronik asit ve seramid gibi bileşenler öneriliyor.

CİLT BAKIMI RUTİNİ İÇİN 'OYUN DEĞİŞTİRİCİ' OLACAĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Hepimizin alıştığı bir cilt bakım rutini olsa da kozmetik ve ilaç sektöründe gelişen teknolojilerle artık daha kısa sürede daha büyük faydalar sağlamak mümkün.

Kullanıcılarının cilt bakım rutini için “bir oyun değiştirici” olarak değerlendireceklerini düşündüğümüz sprey serumlar, alıştığımız serum formunun nemli etkisi ve hissini sürdürürken, genel parlaklık artışı ve yaz aylarında çantada taşınabilir olması ile de kullanım kolaylığı sağlıyor.

Sprey formda serumların eğlenceli, kullanımı kolay şişeleri onları daha popüler hale getirdi. Spreylerin kendine has yararları bulunan formüller içerdiği biliniyır.

Skinwell Clinicals’ın kurucusu Serkan Saka, sprey serumların cilde hızla uygulanabildiği ve etkisi hemen görüldüğü için popüler hale geldiğini söyledi. Saka, sprey serumların nemli bir görünüm için “makyajın altına veya üstüne uygulanabileceğini” belirterek, ferahlatıcı bir his de verdiğini sözlerine ekledi.





