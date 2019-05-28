Cilt hastalıkları baharda artıyor

Medline Adana Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Nalan Kükürt, güneşin yüzünü iyiden iyiye göstermesiyle birlikte bazı dermatolojik hastalıkların görülme sıklığında artış olduğunu, bunların en başında da güneş alerjisi ve kurdeşen geldiğini söyledi.

Dr. Nalan Kükürt, güneşin zararlı ışınlarının yol açtığı cilt hastalıkları hakkında bilgiler vererek, bunlardan en sık karşılaşılanları şu şekilde sıraladı:

"Güneş alerjisi

Güneş alerjisi, cildin güneşin zararlı ışınlarına gösterdiği bir reaksiyon. Belirtileri genellikle kaşıntılı kızarıklık, kabarıklık ve isilik şeklinde ortaya çıkıyor. Ancak şiddetli güneş alerjisi; kurdeşen, sulu kabarcıklar, şişlik şeklinde de kendini gösteriyor. Polimorf ışık reaksiyonu, iltihaplı ve kaşıntılı cilde neden olan aktinik prurigo, kronik aktinik dermatit ve güneş ürtikeri (solar ürtiker) olarak birçok çeşidi bulunuyor. Etkin bir şekilde güneşten korunmak alınacak ilk ve en önemli tedbir oluyor.

Kurdeşen (Ürtiker)

Araştırmalar, her dört kişiden birinin yaşamı boyunca en az bir kez ürtiker geçirdiğini gösteriyor. Ürtikere en çok baharla birlikte polenlerin artması sebep oluyor. Deriden kabarık, basmakla solan, etrafı kızarık, sınırları belirgin ve kaşıntılı döküntüler ürtikerin belirtileri olarak öne çıkıyor. Bu döküntüler bir günden fazla geçmeden kayboluyor ve vücudun başka yerlerinde tekrar çıkıyor. Ancak belirtiler hastaları geceleri daha çok rahatsız ediyor ve yaşam kalitelerini olumsuz etkiliyor. Şiddetli kaşıntılar kimi zaman dayanılmaz boyutlara ulaşabiliyor. İleri durumlarda göz kapağı ve dudaklarda şişlikler meydana gelebiliyor ve bunun sonucunda da acil müdahale edilmesi zorunlu bir hal alıyor.