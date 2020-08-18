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Cilt kanseri 8 yaşındaki Salih'in tedavisi Ankara'da başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2020 09:37 | Son Güncelleme

Erzurum'da yaşayan ve cilt kanseri hastalığı nedeniyle gün ışığına çıkamayan Salih İğneci'nin (8) tedavisine Ankara'da başlandı. Salih’in babası İdris İğneci, "İyileşme oranıyla ilgili hocalarımız umutlu bakıyor. İlaç sorunu kökten hallederse, sonraki günlerde yüz nakli ve göz nakli olabileceği düşünülüyor" dedi.

Cilt kanseri 8 yaşındaki Salih'in tedavisi Ankara'da başladı

Yasemin-İdris İğneci çiftinin, 3 çocuğundan en küçüğü olan Salih'in 2 yaşındayken sol gözünün üzerinde kitle çıktı. Kitle ameliyatla alındı; ancak Salih İğneci’nin yüzünün farklı yerlerinde yeni kitleler çıktı. Yapılan tetkikler sonucunda Salih'e, cilt kanseri teşhisi konuldu. Yüzünde oluşan derin yaralar nedeniyle 10 ameliyat geçiren Salih’in buna rağmen sağ gözü yaralar sonucu kapandı. Sol gözünde ise görme bozukluğu başladı.

YARDIM ELİ UZATILDI

Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü'nde tedavi olan Salih İğneci'ye 6 aylık kullanım için ilaç verildi.

Maddi durumu yetersiz olduğu için tedavinin devamı için gerekli olan ilaçları alamayan ailenin sesini ise DHA, 'Cilt kanseri 8 yaşındaki Salih, gün ışığına çıkamıyor' başlığıyla duyurdu. Haberin ardından Salih’in tedavisi için gerekli olan ve kutusu 2 bin 600 TL olan 12 kutu ilacın alınması için Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere, valilik, kaymakamlık ve çok sayıda hayırsever yardım elini uzattı. İlacın alınmasının ardından Salih’in tedavisi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü’nde başladı.

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Salih’in babası İdris İğneci, hayırseverler sayesinde oğlunun ilaçlarını aldıklarını ve Ankara’ya geldiklerini söyledi. İğneci, "Salih’in ilacını hocamıza teslim ettik. Salih’in tedavisi başladı. Burada tedavi bittikten sonra inşallah memleketimize gideceğiz. MR çekildikten sonra ilacın ne kadar doz verileceği, tedavinin ne kadar süreceğini bize belirtecekler" diye konuştu.

'YÜZ NAKLİ VE GÖZ NAKLİ OLABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR'

Salih'in, 2 yaşında bu rahatsızlığı geçirdikten sonra çocukluğunu yaşayamadığını ifade eden İdris İğneci, "Gözleri 3 yaşına kadar görüyordu. Salih, geziyordu benimle top oynuyordu, köyde hayvanlarımızın peşinden gidiyorduk, gezerken, hayvanların peşinde koşarken resimleri var. Biz de Salih de o günlerini çok özledik. İnşallah Salih o günlerine tekrar kavuşacak. Yardımseverlerin desteği öyle çok oldu ki onların desteğiyle Salih eski günlerine kavuşacak. İyileşme oranıyla ilgili hocalarımız umutlu bakıyor. Hocamız bu ilacı aldıktan sonra Salih’in daha iyi toparlanacağını söylüyor. Bu ilaç sorunu kökten hallederse eğer sonraki günlerde yüz nakli ve göz nakli olabileceği düşünülüyor" dedi.

(DHA)

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