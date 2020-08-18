Cilt kanseri 8 yaşındaki Salih'in tedavisi Ankara'da başladı

Yasemin-İdris İğneci çiftinin, 3 çocuğundan en küçüğü olan Salih'in 2 yaşındayken sol gözünün üzerinde kitle çıktı. Kitle ameliyatla alındı; ancak Salih İğneci’nin yüzünün farklı yerlerinde yeni kitleler çıktı. Yapılan tetkikler sonucunda Salih'e, cilt kanseri teşhisi konuldu. Yüzünde oluşan derin yaralar nedeniyle 10 ameliyat geçiren Salih’in buna rağmen sağ gözü yaralar sonucu kapandı. Sol gözünde ise görme bozukluğu başladı.

YARDIM ELİ UZATILDI

Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü'nde tedavi olan Salih İğneci'ye 6 aylık kullanım için ilaç verildi.

Maddi durumu yetersiz olduğu için tedavinin devamı için gerekli olan ilaçları alamayan ailenin sesini ise DHA, 'Cilt kanseri 8 yaşındaki Salih, gün ışığına çıkamıyor' başlığıyla duyurdu. Haberin ardından Salih’in tedavisi için gerekli olan ve kutusu 2 bin 600 TL olan 12 kutu ilacın alınması için Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere, valilik, kaymakamlık ve çok sayıda hayırsever yardım elini uzattı. İlacın alınmasının ardından Salih’in tedavisi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü’nde başladı.