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Cilt kanseri belirtileri nelerdir? Cilt kanseri tanısında lekelerin önemi

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.02.2020 14:43 | Son Güncelleme

Cilt kanseri vakaları sanayinin hızla gelişmesine bağlı olarak sera gazındaki yükseliş ve ozon tabakasının tahrip olması nedeniyle gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Günümüzde kanser vakalarının neredeyse yarısını cilt kanseri oluşturuyor. Konuyla ilgili bilgi veren Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, erken tanının önemine vurgu yaptı.

Cilt kanseri belirtileri nelerdir? Cilt kanseri tanısında lekelerin önemi

Cilt kanserinde de erken tanının, tüm kanser türlerinde olduğu gibi tedavi sürecinde çok büyük önem taşıdığına dikkat çeken Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahı Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: “Cilt üzerinde oluşan kitle ve çukurluklar cilt kanserine işaret edebilir. Çok iyi takip etmek gerekir. Leke sandığınız şey, kanser olabilir. Bu tür oluşumlar, 2-4 haftada iyileşmiyor, kanama ya da ağrı yapıyorsa mutlaka bir uzmana başvurun. Güneşin zararlı ışınları nedeniyle oluşan lekelenmeler, ilerleyen aşamalarda cilt kanserine neden olabilir, bunu göz ardı etmeyin” diye uyarıyor.

DOĞRU TANI, YOL HARİTASINI BELİRLER

Tedaviye başlamadan önce şüpheli dokunun yapısının çok iyi analiz edilmesi gerektiğini belirten Op. Dr. Uçkunkaya, ‘’Gerekli tedaviye başlanmadan önce şüphe uyandıran dokuya biyopsi yapılması ve çıkarılan cilt dokusunun patolojik değerlendirmesinin yapılması gerekir. Tümörün hudutları, dokunun yerleştiği bölge ve çıkarılacak dokunun yapısına göre hangi çeşit cerrahi yöntemin uygulanacağı belirlenir. Tümörün çıkarılmasından sonra meydana gelen cilt boşluğu, estetik teknikleriyle kapatılabilir ve sağlıklı bir cilt estetiği sağlanabilir’’ diyor.

CİLT KANSERİNİN EN BÜYÜK NEDENİ GÜNEŞİN ZARARLI IŞINLARI

Güneşin zararlı ışınları nedeniyle oluşan lekelenmelerin ilerleyen aşamalarda cilt kanserine neden olabileceğine dikkat çeken Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, “Öncelikle saçlı deri, yüz, dudaklar, kulaklar, boyun, göğüs, kollar ve eller ve kadınlarda bacaklar dâhil olmak üzere cildin güneşe maruz kalan bölgeleri, cilt kanseri için potansiyeldir. El ayası, el ve ayak tırnaklarının altı ve genital bölge gibi gün ışığını nadiren gören alanlarda da oluşabilir. Bu tür lekelere geçit vermemek için güneşin zararlı ışınlarından korunmak çok önemli! Özellikle ultraviyole A ve B içerikli olan, yüksek koruma faktörüne sahip kremler kullanmak gerek” tavsiyesinde bulunuyor.

CİLT KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

•Beyaz ve pembe renkli küçük bir kitle şeklinde,
•Yüzeyi düzgün, parlak veya çukur şeklinde,
•Kuru, pullu, kırmızı bir nokta şeklinde,
•Kabuklu, kırmızı, yumru şeklinde,
•Kabuklu yan yana küçük kitleler şeklinde,
•Bir yara izine benzeyen beyaz bir yama şeklinde olabilirler.

KURU VE PULLU KABARTILAR VARSA DİKKAT

En sık görülen cilt kanseri türünün bazal hücreli cilt kanseri olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Uçkunkaya, “Gelişimi diğer kanser türlerine göre daha yavaş olan bu kanser türü, cilt geneline yayılmaz ve hayati tehlikesi yoktur. Cilt üzerinde soluk kırmızı renkte, kuru ve pullu kabartılar olarak kendini gösterir. Çoğunlukla cildin güneşe maruz kaldığı bölgelerde görülür ve büyümeye başlar. Zamanla ülserleşebilir ve tamamen iyileşmeleri mümkün olmayabilir.” diyor.

50 YAŞ ÜZERİNDEYSENİZ...

Bir diğer cilt kanseri türü olan skuamöz hücreli cilt kanserinin lenf bezleri ve iç organlara hızlı yayıldığını ve tedavinin hemen başlatılması gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Uçkunkaya, ‘’Skuamöz hücreli cilt kanseri, kendini cilt üzerindeki sertleşmiş, kırmızı ve kolay kanayan lekelerle belli eder. Lekeler kuru olabilir ve ülserleşebilir. Çoğunlukla 50 yaş üzerindekilerde görülür. Tedavi edilemezse ölümle sonuçlanabilir’’ uyarısında bulunuyor.

CİLT YÜZEYİNDE OLUŞAN LEKEYİ SORGULAYIN!

Üçüncü ve en tehlikeli cilt kanseri türünün ise melanom olduğunu ve erken teşhis edilemediği takdirde ölümle sonuçlanabileceğini belirten Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, ‘’Melonom, diğer cilt kanseri türlerine oranla nadir olarak görülür. Erken teşhisle tam tedavi edilebilir. Cilt yüzeyinde yeni bir leke veya mevcut bir lekenin şeklinin, renginin ve büyüklüğünün değişmesi olarak kendini gösterir. Renkli gözlü ve açık tenli insanlarda görülme oranı daha yüksektir’’ diyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cilt Kanseri ozon tabakası Sera Gazı

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