Cilt kanseri belirtileri nelerdir? Cilt kanseri tanısında lekelerin önemi

Cilt kanserinde de erken tanının, tüm kanser türlerinde olduğu gibi tedavi sürecinde çok büyük önem taşıdığına dikkat çeken Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahı Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: “Cilt üzerinde oluşan kitle ve çukurluklar cilt kanserine işaret edebilir. Çok iyi takip etmek gerekir. Leke sandığınız şey, kanser olabilir. Bu tür oluşumlar, 2-4 haftada iyileşmiyor, kanama ya da ağrı yapıyorsa mutlaka bir uzmana başvurun. Güneşin zararlı ışınları nedeniyle oluşan lekelenmeler, ilerleyen aşamalarda cilt kanserine neden olabilir, bunu göz ardı etmeyin” diye uyarıyor. DOĞRU TANI, YOL HARİTASINI BELİRLER Tedaviye başlamadan önce şüpheli dokunun yapısının çok iyi analiz edilmesi gerektiğini belirten Op. Dr. Uçkunkaya, ‘’Gerekli tedaviye başlanmadan önce şüphe uyandıran dokuya biyopsi yapılması ve çıkarılan cilt dokusunun patolojik değerlendirmesinin yapılması gerekir. Tümörün hudutları, dokunun yerleştiği bölge ve çıkarılacak dokunun yapısına göre hangi çeşit cerrahi yöntemin uygulanacağı belirlenir. Tümörün çıkarılmasından sonra meydana gelen cilt boşluğu, estetik teknikleriyle kapatılabilir ve sağlıklı bir cilt estetiği sağlanabilir’’ diyor.

CİLT KANSERİNİN EN BÜYÜK NEDENİ GÜNEŞİN ZARARLI IŞINLARI Güneşin zararlı ışınları nedeniyle oluşan lekelenmelerin ilerleyen aşamalarda cilt kanserine neden olabileceğine dikkat çeken Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, “Öncelikle saçlı deri, yüz, dudaklar, kulaklar, boyun, göğüs, kollar ve eller ve kadınlarda bacaklar dâhil olmak üzere cildin güneşe maruz kalan bölgeleri, cilt kanseri için potansiyeldir. El ayası, el ve ayak tırnaklarının altı ve genital bölge gibi gün ışığını nadiren gören alanlarda da oluşabilir. Bu tür lekelere geçit vermemek için güneşin zararlı ışınlarından korunmak çok önemli! Özellikle ultraviyole A ve B içerikli olan, yüksek koruma faktörüne sahip kremler kullanmak gerek” tavsiyesinde bulunuyor. CİLT KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR? •Beyaz ve pembe renkli küçük bir kitle şeklinde,

•Yüzeyi düzgün, parlak veya çukur şeklinde,

•Kuru, pullu, kırmızı bir nokta şeklinde,

•Kabuklu, kırmızı, yumru şeklinde,

•Kabuklu yan yana küçük kitleler şeklinde,

•Bir yara izine benzeyen beyaz bir yama şeklinde olabilirler. KURU VE PULLU KABARTILAR VARSA DİKKAT En sık görülen cilt kanseri türünün bazal hücreli cilt kanseri olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Uçkunkaya, “Gelişimi diğer kanser türlerine göre daha yavaş olan bu kanser türü, cilt geneline yayılmaz ve hayati tehlikesi yoktur. Cilt üzerinde soluk kırmızı renkte, kuru ve pullu kabartılar olarak kendini gösterir. Çoğunlukla cildin güneşe maruz kaldığı bölgelerde görülür ve büyümeye başlar. Zamanla ülserleşebilir ve tamamen iyileşmeleri mümkün olmayabilir.” diyor.