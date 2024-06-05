Cilt kanseri belirtileri nelerdir? Cilt kanseri tedavisi nasıl yapılır?

Her tür kanserde olduğu gibi cilt kanserinde de erken teşhis için düzenli cilt kontrolleri yapılmalıdır. Kendi kendine cilt muayenesi yapmak, mevcut ben ve lekeleri takip etmek, herhangi bir değişiklik fark edildiğinde dermatoloğa başvurmak hayati önem taşır. Cilt kanseri oldukça yaygın ve ciddi bir sağlık sorunudur, ancak erken teşhis ve koruyucu önlemlerle önlenebilir ve tedavi edilebilir.

Cilt kanseri nedir?

Cilt kanseri cilt hücrelerinin anormal ve kontrolsüz bir şekilde büyümesi sonucu oluşan bir kanser türüdür. Genellikle güneşe maruz kalan cilt bölgelerinde ortaya çıkar ve başlıca üç tipi vardır:

Bazal hücreli karsinom

Skuamöz hücreli karsinom

Malign melanom

Bazal ve skuamöz hücreli karsinomlar genellikle daha az tehlikeli olup erken teşhisle tedavi edilebilirken, malign melanom daha agresif olup hızla yayılabilir ve ölümcül olabilir. Güneşten korunma ve düzenli cilt kontrolleri, cilt kanserinden korunmada önemlidir.

Cilt kanseri belirtileri nelerdir?

Cilt kanseri belirtileri kanserin türüne ve evresine göre değişiklik gösterebilir. Cilt kanserinin belirtileri şunlardır:

Benlerin boyutunda, şeklinde veya renginde herhangi bir değişiklik olması cilt kanseri belirtisi olabilir.

Kaşıntılı veya ağrılı benler de cilt kanseri belirtisi olabilir.

Benlerden kanama olması cilt kanseri belirtisidir.

Kabarık, küçük, kahverengi, mavi ya da kırmızı renkte lezyonlar

Kabuklu ve kanamalı lezyonlar

Kırmızı ya da kahverengi lekeler

İyileşmeyen yaralar

Deride soyulma, pullanma

Deride derinleşen kanamalar

Ben üzerinde şişlik veya kabartı oluşması

Cilt kanseri tedavisi nasıl yapılır?

Cilt kanseri tedavisi, kanser türüne, evresine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir. Temel olarak cerrahi müdahale, radyoterapi, kemoterapi, immünoterapi ve hedefe yönelik tedaviler olmak üzere 5 tedavi yöntemi mevcuttur:

Cerrahi müdahale en temel yöntemdir. Tümörlü lezyonun cerrahi operasyonla çıkarılmasıdır. Bazen biyopsi tek başına tümör dokusunu ortadan kaldırabilir.

Radyoterapi ile yüksek enerjili ışınlar kullanılarak kanser hücreleri öldürülür. Genellikle cerrahi sonrası veya ileri evre kanserlerde kullanılır.

Kemoterapi ile tüm vücuda ilaç verilerek kanser hücreleri öldürülür. İleri evre melanom tedavisinde kullanılır.

İmmünoterapi ile bağışıklık sisteminin kanserle savaşmasını sağlayarak tümörlerin küçülmesini veya yok olmasını sağlar.

Hedefe yönelik tedavilerle kanser hücrelerinin büyümesini ve çoğalmasını sağlayan moleküler hedefleri bloke eden ilaçlar kullanılır.





